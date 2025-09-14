GK Quiz: किस देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं?
शिक्षा

GK Quiz: किस देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं?

Trending Quiz: किस देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले इसी प्रकार के कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:13 PM IST
GK Quiz: किस देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं?

GK Trending Quiz: भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए जनरल नॉलेज (GK) बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उम्मीदवारों के ज्ञान को व्यापक बनाता है और उन्हें विभिन्न विषयों से अवगत कराता है, जिससे वे परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं. सामान्य ज्ञान में महारत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से अखबार, किताबें और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहना चाहिए और विभिन्न विषयों पर आधारित क्विज में भाग लेते रहना चाहिए. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर एक उम्मीदवार के पास जानकारी होनी चाहिए. 

सवाल 1: दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है. 

सवाल 2: वह कौन सा फूल है जो हमेशा सूर्य की ओर मुड़ता है?
जवाब: वह फूल सूरजमुखी है, जो सूर्य की रोशनी की दिशा में मुड़ता है.

सवाल 3: भारत के किस नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं छपती है?
जवाब: भारत के 1 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं छपती है. 

सवाल 4: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है..

GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?

सवाल 6: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है.

सवाल 7: भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
जवाब: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है.

सवाल 8: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज (कान की हड्डी) है. 

सवाल 9: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है.

सवाल 10:  किस देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं?
जवाब: बिल्लियों की पूजा मुख्य रूप से प्राचीन मिस्र (इजिप्ट) में की जाती थी, जहां उन्हें देवी-देवताओं का रूप माना जाता था और उन्हें स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता था. वहां बिल्लियों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध था.

Trending Quiz: खाने के हैं शौकीन, तो बताएं तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

;