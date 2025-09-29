GK Quiz: औरत का वह कौन सा रूप है, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं?

GK Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग-अलग प्रकार के सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए.

सवाल 1: भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे.

सवाल 2: भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा थी.



सवाल 3: मनुष्य के एक आंख का वजन कितने ग्राम का होता है?

जवाब: मनुष्य के एक आंख का वजन औसतन 7.5 से 8 ग्राम के बीच होता है.

सवाल 4: भारत का पहला उपग्रह कौन-सा था?

जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था.

सवाल 5: पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन-सा है?

जवाब: पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है.

सवाल 6: भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?

जवाब: भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी.

सवाल 7: विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है.

सवाल 8: किस मुगल बादशाह ने ताजमहल का निर्माण करवाया था?

जवाब: ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था.

सवाल 9: बल्ब का आविष्कार किसने किया था?

जवाब: बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था.

सवाल 10: औरत का ऐसा कौन सा रूप है, जो सबको दिखता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं देख पाता?

जवाब: एक औरत का विधवा रूप उसका पति कभी नहीं देख पाता है.

