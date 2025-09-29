Advertisement
trendingNow12941711
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: औरत का वह कौन सा रूप है, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं?

Trending Quiz: औरत का वह कौन सा रूप है, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ जनरल नॉलेज के कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: औरत का वह कौन सा रूप है, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं?

GK Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग-अलग प्रकार के सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. 

सवाल 1: भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. 

सवाल 2: भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा थी. 
 
सवाल 3: मनुष्य के एक आंख का वजन कितने ग्राम का होता है?
जवाब: मनुष्य के एक आंख का वजन औसतन 7.5 से 8 ग्राम के बीच होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: भारत का पहला उपग्रह कौन-सा था?
जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था. 

सवाल 5: पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन-सा है?
जवाब: पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वो कौन सा देश जहां 24 घंटे रहता है अंधेरा, क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब?

सवाल 6: भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 
जवाब: भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी. 

सवाल 7: विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है. 

सवाल 8: किस मुगल बादशाह ने ताजमहल का निर्माण करवाया था?
जवाब: ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था. 

सवाल 9: बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
जवाब: बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था.   

सवाल 10: औरत का ऐसा कौन सा रूप है, जो सबको दिखता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं देख पाता?
जवाब: एक औरत का विधवा रूप उसका पति कभी नहीं देख पाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, सांपों का राजा किसे कहा जाता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
;