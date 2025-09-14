GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?
GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?

Trending Quiz: वह कौन सी चीज है, जो आग में नहीं जलती और पानी में भी नहीं डूबती है? आइए आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले इस सवाल के साथ इसी प्रकार के कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:09 AM IST
GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?

Famous Person Quiz: भारत की कई प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के सोचने और समझने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए "दिमाग घुमाने वाले" प्रश्न पूछे जाते हैं. इन प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवार के ज्ञान के साथ-साथ उनकी तार्किक क्षमता, दबाव में काम करने की क्षमता और व्यावहारिक सोच को मापना होता है. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है.  

सवाल 1: दुनिया में कितने महाद्वीप हैं?
जवाब: दुनिया में 7 महाद्वीप हैं.

सवाल 2: दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है.

सवाल 3: कौन सा अंग रक्त को पंप करता है?
जवाब: रक्त को पंप करने वाला अंग हृदय (दिल) है. 

सवाल 4: मनुष्य के पास कितनी किडनी होती हैं?
जवाब: मनुष्य के पास 2 किडनी होती है. 

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' किसने लिखा था?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था.

सवाल 6: संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है.

सवाल 7: भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
जवाब: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है.

सवाल 8: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी?
जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वलेंटीना तेरेश्कोवा थी. 

सवाल 9: रामायण के रचयिता कौन थे?
जवाब: रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे. 

सवाल 10: वह कौन सी चीज है, जो आग में नहीं जलती और पानी में भी नहीं डूबती है? 
जवाब: वह चीज जो आग में नहीं जलती और पानी में नहीं डूबती है, बर्फ है. 

