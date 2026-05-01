Advertisement
trendingNow13200707
Hindi Newsशिक्षाGK Trending Quiz: CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड... देश में किस बोर्ड की परीक्षा मानी जाती है सबसे टफ?

GK Trending Quiz: CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड... देश में किस बोर्ड की परीक्षा मानी जाती है सबसे टफ?

GK Trending Quiz​: देश में किस बोर्ड की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 01, 2026, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Trending Quiz: CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड... देश में किस बोर्ड की परीक्षा मानी जाती है सबसे टफ?

GK Trending Quiz: भारत में स्कूली शिक्षा के लिए 50 से अधिक शिक्षा बोर्ड हैं, जो कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करते हैं. इनमें- केंद्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओपन और स्टेट बोर्ड शामिल हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत में किस बोर्ड की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को भविष्य के लिए नोट भी करके रख सकते हैं. 

सवाल 1: भारत में कितने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हैं?
जवाब: भारत में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हैं, जिसमें- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस/ इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन(CISCE/ICSE) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) शामिल हैं. 

सवाल 2: भारत का नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड कौन सा है?
जवाब: भारत में मुख्य नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत में कुल कितने स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैं?
जवाब: भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 63 से अधिक स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैं, जिनमें- 54 रेग्यूलर और 12 ओपन बोर्ड सक्रिय हैं, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करते हैं. 

सवाल 4: भारत का सबसे पुराना शिक्षा बोर्ड कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) है. इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन में 1921 में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) में हुई थी. 

सवाल 5: CBSE की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की स्थापना 02 जुलाई, 1929 को हुई थी. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया की वो अनोखी जगह, जहां आज तक नहीं दिखा एक भी मच्छर, क्या आप जानते हैं नाम?

सवाल 6: CBSE का हेड ऑफिस कहां है?
जवाब: CBSE का मुख्य हेड ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है. 

सवाल 7: भारत में किस बोर्ड के स्कूल सबसे ज्यादा है? 
जवाब: भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से एफिलेटेड स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है. 

सवाल 8: भारत का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना स्कूल सेंट जॉर्ज एंग्लो-इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल (St. George's Anglo-Indian Higher Secondary School) है, जो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1715 में हुई थी. 

सवाल 9: भारत में कुल स्कूलों की संख्या कितनी है?
जवाब: भारत में कुल स्कूलों की संख्या लगभग 15 लाख हैं. 

सवाल 10: भारत में किस बोर्ड की परीक्षा सबसे टफ मानी जाती है?
जवाब: NCERT की 'परख' (PARAKH) रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सबसे कठिन मानी जाती है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

GK trending QuizGK Quiz Indiatoughest board in India

Trending news

बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
Salim Dola
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
bengal elections
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
West bengal elections
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
LPG price hike
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
Operation Global Hunt
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
mumbai
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
Kashmir
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?