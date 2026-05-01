GK Trending Quiz: CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड... देश में किस बोर्ड की परीक्षा मानी जाती है सबसे टफ?

GK Trending Quiz: भारत में स्कूली शिक्षा के लिए 50 से अधिक शिक्षा बोर्ड हैं, जो कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करते हैं. इनमें- केंद्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओपन और स्टेट बोर्ड शामिल हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत में किस बोर्ड की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को भविष्य के लिए नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: भारत में कितने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हैं?

जवाब: भारत में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हैं, जिसमें- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस/ इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन(CISCE/ICSE) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) शामिल हैं.

सवाल 2: भारत का नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड कौन सा है?

जवाब: भारत में मुख्य नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) है.

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सवाल 3: भारत में कुल कितने स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैं?

जवाब: भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 63 से अधिक स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैं, जिनमें- 54 रेग्यूलर और 12 ओपन बोर्ड सक्रिय हैं, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करते हैं.

सवाल 4: भारत का सबसे पुराना शिक्षा बोर्ड कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे पुराना शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) है. इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन में 1921 में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) में हुई थी.

सवाल 5: CBSE की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की स्थापना 02 जुलाई, 1929 को हुई थी.

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सवाल 6: CBSE का हेड ऑफिस कहां है?

जवाब: CBSE का मुख्य हेड ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है.

सवाल 7: भारत में किस बोर्ड के स्कूल सबसे ज्यादा है?

जवाब: भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से एफिलेटेड स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है.

सवाल 8: भारत का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे पुराना स्कूल सेंट जॉर्ज एंग्लो-इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल (St. George's Anglo-Indian Higher Secondary School) है, जो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1715 में हुई थी.

सवाल 9: भारत में कुल स्कूलों की संख्या कितनी है?

जवाब: भारत में कुल स्कूलों की संख्या लगभग 15 लाख हैं.

सवाल 10: भारत में किस बोर्ड की परीक्षा सबसे टफ मानी जाती है?

जवाब: NCERT की 'परख' (PARAKH) रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सबसे कठिन मानी जाती है.