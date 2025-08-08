GK: 2025 में सबसे फास्ट मोबाइल इंटरनेट वाले टॉप 10 देश, अमेरिका लिस्ट से बाहर

Fastest Mobile Internet: 2025 की रैंकिंग साफ बताती है कि मोबाइल इंटरनेट के मामले में एशिया और मध्य पूर्व, दुनिया के बाकी हिस्सों से आगे निकल रहे हैं.
Trending Photos
India Mobile Internet Speed Rank: आज के डिजिटल दौर में, जब दुनिया के 5.56 अरब से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, मोबाइल इंटरनेट की स्पीड अब डेस्कटॉप से भी आगे निकल रही है. इसका बड़ा कारण है दुनिया भर में 5G नेटवर्क का तेजी से फैलना. जैसे-जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, वैसे-वैसे देश अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में निवेश कर रहे हैं. इसी कड़ी में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने साल 2025 में दुनिया का सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट देने वाला देश बनने का गौरव हासिल किया है. यहां के लोग औसतन 546.14 Mbps की मोबाइल डाउनलोड स्पीड का आनंद ले रहे हैं. यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि UAE ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा निवेश किया है.
मिडिल ईस्ट बना इंटरनेट स्पीड का हब
Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स (जून 2025) के मुताबिक, UAE के बाद कतर 517.44 Mbps की स्पीड के साथ दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान पर कुवैत है, जिसकी स्पीड 378.45 Mbps है. चौथे स्थान पर बहरीन 236.77 Mbps के साथ मौजूद है. इन देशों की मौजूदगी यह साबित करती है कि मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में मिडिल ईस्ट अब दुनिया का हॉटस्पॉट बन चुका है.
अन्य देशों का प्रदर्शन
दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील (228.89 Mbps) और बुल्गारिया (224.46 Mbps) भी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. इनके अलावा दक्षिण कोरिया (218.06 Mbps), चीन (201.67 Mbps), सऊदी अरब (198.39 Mbps) और डेनमार्क (196.27 Mbps) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो साल में दुनिया की औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसका क्रेडिट 5G के विस्तार और मोबाइल कनेक्टिविटी की बढ़ती डिमांड को जाता है.
भारत की स्थिति
भारत भी इस लिस्ट में लगातार सुधार कर रहा है. जून 2025 में भारत 26वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसकी औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 133.51 Mbps है. यह पिछले रैंकिंग से तीन स्थान ऊपर है, जो देश में नेटवर्क क्वालिटी और 5G कवरेज में हो रही प्रगति को दर्शाता है.
अमेरिका पीछे छूटा
टेक्निकली मजबूत होने के बावजूद अमेरिका इस लिस्ट में 14वें स्थान पर है, जहां औसत स्पीड 165.57 Mbps है. 2025 की रैंकिंग साफ बताती है कि मोबाइल इंटरनेट के मामले में एशिया और मध्य पूर्व, दुनिया के बाकी हिस्सों से आगे निकल रहे हैं.
CBSE: क्या है सीबीएसई का करियर गाइडेंस डैशबोर्ड और काउंसलिंग हब, कैसे करेगा काम?
2025 के टॉप 10 देश (Median स्पीड, Mbps में)
UAE – 546.14
क़तर – 517.44
कुवैत – 378.45
बहरीन – 236.77
ब्राज़ील – 228.89
बुल्गारिया – 224.46
दक्षिण कोरिया – 218.06
चीन – 201.67
सऊदी अरब – 198.39
डेनमार्क – 196.27
Universities Admissions: छात्रों का भविष्य या राजनीति का खेल? ट्रंप ने चला बड़ा दांव, अब कॉलेज बताएंगे असली सच्चाई