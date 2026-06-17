विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए दक्षिण कोरिया की ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप (GKS) 2026 एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है. दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा संचालित यह स्कॉलरशिप अंतरराष्ट्रीय छात्रों को देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में यूजी, पीजी और रिसर्च कार्यक्रमों में पढ़ाई का मौका देती है. इस योजना का उद्देश्य कई देशों के छात्रों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और दक्षिण कोरिया के साथ शिक्षा संबंधों को मजबूत बनाना है. हर साल दुनिया भर से हजारों छात्र इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं.
दरअसल, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक वित्तीय सहयोग है. चयनित छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस दक्षिण कोरियाई सरकार वहन करती है. इसके अलावा छात्रों को हर महीने रहने-खाने के लिए भत्ता, मेडिकल इंश्योरेंस, दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद सेटलमेंट सहायता और आने-जाने का हवाई किराया भी दिया जाता है. इससे छात्रों पर आर्थिक बोझ लगभग खत्म हो जाता है. यही वजह है कि यह स्कॉलरशिप दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुली फंडेड स्कॉलरशिप योजनाओं में गिनी जाती है और हर साल बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्र इसके लिए आवेदन करते हैं.
इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को कोरियन भाषा सीखने का अवसर भी मिलता है. डिग्री प्रोग्राम शुरू होने से पहले भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि विदेशी छात्र दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक माहौल और दैनिक जीवन में आसानी से खुद को ढाल सकें. भाषा की समझ छात्रों को स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने और पढ़ाई के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है. इससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए नए देश में रहना और सीखना काफी आसान हो जाता है.
GKS 2026 के तहत इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, बिजनेस, कला और कई अन्य विषयों में पढ़ाई की जा सकती है. चयनित छात्रों को दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में प्रवेश का अवसर मिलता है. ये संस्थान आधुनिक कैंपस, उन्नत रिसर्च सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं. इसलिए यह स्कॉलरशिप केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान करती है.
इस स्कॉलरशिप के लिए भारत सहित उन देशों के छात्र आवेदन कर सकते हैं जो GKS कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हैं. उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा से जुड़े मानकों को पूरा करना होगा. हालांकि पात्रता की शर्तें कोर्स के स्तर और आवेदन के तरीके के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके.
GKS 2026 के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है. पहला है Embassy Track, जिसमें छात्र भारत स्थित दक्षिण कोरियाई दूतावास के माध्यम से आवेदन जमा करते हैं. दूसरा है University Track, जिसके तहत छात्र सीधे उन दक्षिण कोरियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं जो इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम का हिस्सा हैं. दोनों प्रक्रियाओं में चयन के अलग-अलग चरण होते हैं और अंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों को दक्षिण कोरिया भेजा जाता है.
आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी शैक्षणिक मार्कशीट, प्रमाण पत्र, सिफारिश पत्र (Recommendation Letter), स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मेडिकल दस्तावेज और अन्य आवश्यक कागजात जमा करने होंगे. सभी दस्तावेज सही और निर्धारित प्रारूप में होना जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत आवेदन और स्पष्ट करियर लक्ष्य उम्मीदवारों के चयन की संभावना बढ़ा सकते हैं. इसलिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना बेहद महत्वपूर्ण है.