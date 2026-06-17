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बिना फीस के विदेश में पढ़ाई का मौका! Global Korea Scholarship 2026 से भारतीय छात्रों को मिलेगा फुल फंडेड एडमिशन

विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप (GKS) 2026 शानदार मौका लेकर आया है. इस स्कॉलरशिप के तहत दक्षिण कोरिया में ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और रिसर्च कोर्स पूरी तरह फंडेड तरीके से किए जा सकते हैं. जानिए पात्रता, फायदे और आवेदन प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 17, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:30 PM IST
बिना फीस के विदेश में पढ़ाई का मौका! Global Korea Scholarship 2026 से भारतीय छात्रों को मिलेगा फुल फंडेड एडमिशन

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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