15 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षरों का दावा! 'गो सम्मान आह्वान' अभियान के दूसरे चरण में देशभर से उठी गोसंरक्षण की मांग

देशभर में गोमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर चलाए जा रहे 'गो सम्मान आह्वान' अभियान के दूसरे चरण का समापन सोमवार को व्यापक जनसहभागिता के साथ हुआ. अभियान के आयोजकों के अनुसार, इस चरण में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र कर देश के सभी जिलों के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपे गए. आयोजकों ने इसे जनजागरण और लोकतांत्रिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण अभियान बताया.
देशभर के जिला मुख्यालयों पर सुबह से ही संत-महात्माओं, गोसेवकों, किसानों, महिला शक्ति, युवाओं तथा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखने को मिली. कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, गोमाता पूजन एवं शंखनाद के साथ हुआ. इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने अनुशासित एवं शांतिपूर्ण प्रार्थना-यात्रा निकालकर गोसंरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने का संदेश दिया.
शोभायात्रा में क्या रहा आकर्षण?
अभियान के दौरान कई स्थानों पर सुसज्जित गोमाता एवं बछड़ों की शोभायात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही. श्रद्धालुओं ने हाथों में अभियान के संदेशों वाले बैनर और तख्तियां लेकर गोसेवा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया. विभिन्न जिलों में हस्ताक्षर-पत्रों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया गया, जिससे अभियान के प्रति जनता के समर्थन को प्रदर्शित किया जा सके.
ज्ञापन में क्या-क्या मांगें रखी गईं?
प्रार्थना-यात्रा के समापन के बाद प्रतिनिधिमंडलों ने संबंधित जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे. ज्ञापन में गोहत्या-निषेध के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने, गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान प्रदान करने, केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना, गोचर भूमि की सुरक्षा, केंद्रीय गो-चारा नीति लागू करने तथा गोवंश संरक्षण से संबंधित अन्य प्रमुख मांगों को शामिल किया गया.
पहले चरण में कितने हस्ताक्षर जुटे थे?
अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 को लगभग 5,000 तहसीलों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर सरकार तक पहुंचाए गए थे. उनका कहना है कि मांगों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण दूसरे चरण में अभियान का दायरा और अधिक बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 15 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए गए.
वक्ताओं ने क्या कहा?
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गोमाता भारतीय संस्कृति, कृषि परंपरा और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार रही हैं. उन्होंने कहा कि गोसंरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि और ग्रामीण आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है. वक्ताओं ने सरकार से करोड़ों नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अभियान की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया.
आयोजकों ने क्या दावा किया?
आयोजकों ने दावा किया कि यह अभियान देशभर में शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से सम्पन्न हुआ तथा इसे गोसेवा और जनभागीदारी के क्षेत्र में सबसे बड़े हस्ताक्षर अभियानों में से एक माना जा रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देशभर से प्राप्त जनसमर्थन और हस्ताक्षरों के माध्यम से व्यक्त नागरिकों की भावनाओं पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी.