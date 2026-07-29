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15 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षरों का दावा! 'गो सम्मान आह्वान' अभियान के दूसरे चरण में देशभर से उठी गोसंरक्षण की मांग

'गो सम्मान आह्वान' अभियान के दूसरे चरण का समापन देशभर में जनसहभागिता के साथ हुआ. आयोजकों ने दावा किया कि 15 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाए गए. जानिए अभियान की प्रमुख मांगें और पूरा घटनाक्रम.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 29, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:50 PM IST
15 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षरों का दावा! 'गो सम्मान आह्वान' अभियान के दूसरे चरण में देशभर से उठी गोसंरक्षण की मांग

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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