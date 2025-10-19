सिर्फ 340 नंबर पर मिला MBBS में दाखिला, जानें कैसे NEET में कम मार्क्स पर भी हुआ एडमिशन?

MBBS Admission with Low Marks: हर एक छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखता है, वो दिन-रात मेहनत करके पढ़ाई करता है ताकि वो नीट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर सके और उसे एमबीबीएस के लिए देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि नीट में कम नंबर होने पर भी एमबीबीएस के लिए कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, तो आप खुश तो जरूर होंगे, लेकिन सबसे पहले कई तरह के सवाल मन में आएंगे, कि ऐसे कैसे ये मुमकिन है.

दरअसल, ये कहानी है गोवा की स्टार स्पोर्ट्सपर्सन पर्ल मिलिंद कोलवालकर की. 17 साल की पर्ल सेलिंग में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोवा और देश का नाम रोशन कर चुकी हैं. वहीं, इस साल उन्होंने नीट यूजी परीक्षा को पास किया था, लेकिन उनके नंबर कम थे, जिसकी वजह से उन्हें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाया.

साइंस का कमाल; क्या आपने कभी सोचा है? बाकी पटाखे जमीन पर, पर रॉकेट ही क्यों उड़ता आसमान में?

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, पर्ल को नीट में 720 में से 320 नंबर मिल थे. उनका सपना था कि वह खेल कोटे के तहत गोवा के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेकर पढ़ाई करें, लेकिन गोवा सरकार की एक गलत अधिसूचना ने उनके इस सपने को पूरा होने में बाधा डाल दी. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई जारी रखी.

दरअसल, गोवा सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए रिजर्व दो खाली सीटों को खेल कोटे में बदल दिया था. ये तब हुआ जब एमबीबीएस के दाखिल के लिए प्रोसेसे पहले से ही शुरू हो चुके थे. ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने इसे मनमाना और गलत बताया. ऐसे में हाई कोर्ट मे इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. वहीं, पर्ल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर सुप्रीम कोर्स ने 15 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की और गोवा सरकार को फटकार लगाई.

Kerala School Controversy: पैसों के आगे झुकी इंसानियत? फीस नहीं देने पर मासूम को बस में चढ़ने से रोका! होगी सुनवाई

कोर्ट ने आदेश दिया कि खेल कोटे की एक सीट खाली सीटों में से दी जाए. कोर्ट ने साफ दिया किया कि ये फैसला पर्ल के लिए है. इसे भविष्य में मिसाल नहीं माना जाएगा. कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ पर्ल का सपना पूरा होगा, बल्कि खेल कोटे के तहत दाखिले का रास्ता भी साफ होगा.