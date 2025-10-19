Advertisement
trendingNow12967889
Hindi Newsशिक्षा

सिर्फ 340 नंबर पर मिला MBBS में दाखिला, जानें कैसे NEET में कम मार्क्स पर भी हुआ एडमिशन?

NEET UG 2025: गोवा की एक खिलाड़ी को नीट परीक्षा में केवल 340 नंबर मिले. लेकिन फ‍िर भी उसे अब एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा. इस खबर में जानें कैसे कम नंबर होने पर भी एमबीबीएस में दाखिला हुआ. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 340 नंबर पर मिला MBBS में दाखिला, जानें कैसे NEET में कम मार्क्स पर भी हुआ एडमिशन?

MBBS Admission with Low Marks: हर एक छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखता है, वो दिन-रात मेहनत करके पढ़ाई करता है ताकि वो नीट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर सके और उसे एमबीबीएस के लिए देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि नीट में कम नंबर होने पर भी एमबीबीएस के लिए कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, तो आप खुश तो जरूर होंगे, लेकिन सबसे पहले कई तरह के सवाल मन में आएंगे, कि ऐसे कैसे ये मुमकिन है.  

दरअसल, ये कहानी है गोवा की स्टार स्पोर्ट्सपर्सन पर्ल मिलिंद कोलवालकर की. 17 साल की पर्ल सेलिंग में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोवा और देश का नाम रोशन कर चुकी हैं. वहीं, इस साल उन्होंने नीट यूजी परीक्षा को पास किया था, लेकिन उनके नंबर कम थे, जिसकी वजह से उन्हें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाया. 

साइंस का कमाल; क्या आपने कभी सोचा है? बाकी पटाखे जमीन पर, पर रॉकेट ही क्यों उड़ता आसमान में?

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, पर्ल को नीट में 720 में से 320 नंबर मिल थे. उनका सपना था कि वह खेल कोटे के तहत गोवा के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेकर पढ़ाई करें, लेकिन गोवा सरकार की एक गलत अधिसूचना ने उनके इस सपने को पूरा होने में बाधा डाल दी. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई जारी रखी. 

दरअसल, गोवा सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए रिजर्व दो खाली सीटों को खेल कोटे में बदल दिया था. ये तब हुआ जब एमबीबीएस के दाखिल के लिए प्रोसेसे पहले से ही शुरू हो चुके थे. ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने इसे मनमाना और गलत बताया. ऐसे में हाई कोर्ट मे इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. वहीं, पर्ल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर सुप्रीम कोर्स ने 15 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की और गोवा सरकार को फटकार लगाई. 

Kerala School Controversy: पैसों के आगे झुकी इंसानियत? फीस नहीं देने पर मासूम को बस में चढ़ने से रोका! होगी सुनवाई

कोर्ट ने आदेश दिया कि खेल कोटे की एक सीट खाली सीटों में से दी जाए. कोर्ट ने साफ दिया किया कि ये फैसला पर्ल के लिए है. इसे भविष्य में मिसाल नहीं माना जाएगा. कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ पर्ल का सपना पूरा होगा, बल्कि खेल कोटे के तहत दाखिले का रास्ता भी साफ होगा. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

MBBS

Trending news

AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन