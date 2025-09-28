छात्रों के सपनों को लगा झटका, यहां IIT खोलने वाली थी सरकार, लेकिन लोकल्स ने अड़ा दी टांग

IIT Goa Campus Scrapped: गोवा के हजारों छात्रों के सपने को बड़ा झटका लगा है. गोवा सरकार ने आज यानी रविवार, 28 सितंबर, 2025 को दक्षिण गोवा के कोडर गांव में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कैंपस को बनाने की योजना को रद्द कर दिया गया है. यह फैसला गांव के निवासियों खासकर किसानों द्वारा लगातार किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है. लोगों का कहना है कि गांव में IIT कैंपस की स्थापना होने से वहां की प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा.

इसी मुद्दे को लेकर एक सम्मेलन में बोलते हुए उद्योग मंत्री सुभाष शिरोडकर ने कहा कि "दक्षिण गोवा के कोडर गांव में आईआईटी कैंपस के निर्माण की योजना को रद्द कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने बीते शनिवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि वह इस परियोजना को गांव के लोगों पर थोपना नहीं चाहते हैं, इसलिए आईआईटी-गोवा कैंपस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है.

शिरोडकर ने आगे कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कोडर गांव में आईआईटी कैंपस के निमार्ण से क्षेत्र में विकास होता, लेकिन अब आईआईटी पोंडा के फार्मागुडी में काम करना जारी रखेगा, जहां वर्तमान में आईआईटी स्थित है. हालांकि, उसमें कई प्रकार की असुविधाएं होंगी, क्योंकि वहां कैंपस के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है."

शिरोडकर ने कहा राज्य सरकार को अब नई जगह IIT कैंपस के निर्माण के लिए तलाशनी होगी. उन्होंने कहा किसी भी नई परियोजनाओं का ऐसा विरोध राज्य के विकास के लिए हानिकारक है. कोडर में आईआईटी परिसर बनने से किसानों की आजीविका या उनकी भूमि प्रभावित नहीं होगी.

