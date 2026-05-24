मुगलों की सबसे बड़ी हार बना भारत का ये राज्य! लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाए कब्जा

भारत का इतिहास युद्धों, साम्राज्यों और विदेशी शासकों की कहानियों से भरा पड़ा है. मुगलों ने सदियों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, जबकि अंग्रेजों ने लगभग पूरे देश को गुलाम बना लिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी था, जिस पर न तो मुगल कब्जा कर पाए और न ही अंग्रेज शासन कर सके? यह राज्य था गोवा. आज गोवा अपनी खूबसूरत बीच और पर्यटन के लिए मशहूर है, लेकिन इसका इतिहास बेहद दिलचस्प और अलग रहा है. गोवा लंबे समय तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और आखिरकार आजाद भारत ने ‘ऑपरेशन विजय’ चलाकर इसे विदेशी शासन से मुक्त कराया. यही वजह है कि गोवा का इतिहास भारत के बाकी राज्यों से काफी अलग माना जाता है.

गोवा क्यों था खास?

प्राचीन समय में गोवा को गोमंतक कहा जाता था. यह इलाका व्यापार, संस्कृति और कला का बड़ा केंद्र माना जाता था. यहां सातवाहन, चालुक्य और कदंब जैसे कई राजवंशों ने शासन किया. 15वीं सदी के आखिर में जब पुर्तगाली भारत पहुंचे, तब गोवा का इतिहास पूरी तरह बदल गया. साल 1510 में पुर्तगाली शासक अफोंसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया. इसके बाद गोवा पुर्तगालियों का सबसे बड़ा समुद्री केंद्र बन गया. पुर्तगालियों ने यहां चर्च, किले और नई वास्तुकला विकसित की, जिसका असर आज भी गोवा की संस्कृति और जीवनशैली में साफ दिखाई देता है.

मुगल गोवा तक क्यों नहीं पहुंचे?

उस दौर में मुगल साम्राज्य बेहद शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मजबूत नौसेना का न होना थी. मुगल जमीन पर युद्ध लड़ने में माहिर थे, जबकि पुर्तगालियों के पास बेहद ताकतवर समुद्री सेना थी. यही वजह रही कि मुगलों ने कभी गोवा पर हमला करने की गंभीर कोशिश नहीं की. इसके अलावा उनकी दिलचस्पी उत्तर भारत और उपजाऊ क्षेत्रों पर ज्यादा थी. गोवा समुद्री व्यापार का केंद्र जरूर था, लेकिन वहां तक पहुंचना मुगलों के लिए आसान नहीं था. इस तरह गोवा मुगल शासन से पूरी तरह बाहर रहा और पुर्तगालियों का कब्जा लगातार मजबूत होता गया.

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अंग्रेजों ने कब्जा क्यों नहीं किया?

अंग्रेजों ने भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने भी गोवा को अपने अधीन नहीं किया. इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच अच्छे संबंध थे. अंग्रेज गोवा को लेकर किसी बड़े विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे. इसके अलावा उनके पास पहले से मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाह मौजूद थे, इसलिए गोवा उन्हें रणनीतिक रूप से उतना जरूरी नहीं लगा. इसी कारण गोवा पुर्तगालियों के नियंत्रण में बना रहा. पुर्तगालियों ने यहां लगभग 450 साल तक शासन किया और गोवा को अपना प्रमुख उपनिवेश बनाए रखा.

कैसे बना भारत का हिस्सा?

1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन गोवा तब भी पुर्तगाल के कब्जे में था. भारत सरकार ने कई बार बातचीत के जरिए गोवा को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ. आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत ने ‘ऑपरेशन विजय’ शुरू किया. भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर सिर्फ 36 घंटों में पुर्तगाली सेना को हरा दिया. इसके बाद गोवा आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया. इस तरह जो काम न मुगल कर पाए और न अंग्रेज, वह आजाद भारत की सेना ने कर दिखाया. यही वजह है कि गोवा का इतिहास भारतीय राज्यों में सबसे अनोखा माना जाता है.