सुनार की बेटी ने किया कमाल; रंग लाई 10-10 घंटे की मेहनत, 12वीं रैंक के साथ क्रैक की UPSC ISS परीक्षा

UPSC Success Story: पढ़ें शिवानी वर्मा की सफलता की कहानी, उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 12वीं रैंक के साथ UPSC ISS परीक्षा पास की है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:10 PM IST
UPSC Success Story: यूपीएससी देश की सबसे कठिन परिक्षाओं में से एक है. लाखों युवाओं का सपना होता है इस परीक्षा को पास करके देश की सेवा करने का, हालांकि, कुछ ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं. इसी कड़ी में आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे लड़की की सफलता की कहानी, जिसे पहले प्रयास में भले ही असफलता मिली. लेकिन हार ना मानते हुए दोबारा जमकर मेहनत की और इस कठिन परीक्षा को अच्छी रैंक के साथ पास किया. 

हासिल की 12वीं रैंक
हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की रहने वाली शिवामी वर्मा की, जो आज अपने छोटे से जिला का नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं. उन्होंने UPSC ISS परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल की है. उनके पिता की मऊ में सुनार की दुकान है. इस बड़ी सफलता के बाद से उनके परिवार सहित पूरे मौहल्ले में खुशी का माहौल है. हालांकि, इस सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था. 

दूसरे प्रयास में मिली सफलता
मीडिया इंटरव्यू में शिवानी शर्मा ने बताया कि ये सफलता उन्होंने खुद से पढ़ाई करके हासिल की है. ये उनका दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास में वह परीक्षा में पास नहीं हो पाई थीं. ऐसे में परिवार के लोगों और माता-पिता के मोटिवेशन के कारण दोबारा उन्होंने तैयारी शुरू की और अपनी कमियों पर काम किया. वह 10-10 घंटे लाइब्ररी में जाकर पढ़ाई करती थी. अपनी इस सफलता का श्रेय शिवानी ने अपने माता-पिता, टीचर और भाई-बहन को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया. 

सिर्फ 340 नंबर पर मिला MBBS में दाखिला, जानें कैसे NEET में कम मार्क्स पर भी हुआ एडमिशन?

आईआईटी कानपुर से की पढ़ाई
बता दें, स्कूल की पढ़ाई शिवानी ने मऊ के स्कूल से ही पूरी की. इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. वहीं, आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने 2 साल तक रिचर्स एनालिस्ट के तौर पर काम किया. इसके बाद वह परीक्षा की तैयारियों में जुट गईं.   

