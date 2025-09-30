Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

School Closed: देश में नवरात्रि की धूम, इन राज्यों में 1 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, देखें लिस्ट

School Holiday: देशभर में अभी नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कल किन राज्यों के स्कूल नवरात्रि के अवसर पर बंद रहेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:19 PM IST
Navratri 2025 School Holidays: पूरे देश में इन दिनों शारदीय नवरात्रि की धूम है और कई राज्यों ने तो नवरात्रि और दशहरा को देखते हुए छात्रों के लिए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं. कई राज्यों में कल यानी 1 अक्टूबर, 2025 को अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है. स्कूलों में ये छुट्टियां छात्रों को परिवार के साथ दुर्गा पूजा और दशहरा के त्यौहार को आनंद और उत्साह से मनाने के लिए दी जाती है. ऐसे में आइए हम आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं, जहां कल, 1 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे. 

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है. हर साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को बड़े धूमधाम के साथ एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इसलिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में 24 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2025 तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां है. हालांकि, कुछ स्कूलों में छुट्टियों का कार्यक्रम अलग भी हो सकता है. 

बिहार
बिहार में भी दुर्गा पूजा को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बिहार के अधिकांश स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे. 

दिल्ली
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की घोषणा के अनुसार, दिल्ली के स्कूल 29 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे.  3 अक्टूबर से कक्षाएं फिर से शुरू की जाएगी.

ये भी पढ़ें: अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल-कॉलेज में शुरू हो सकती है आयुर्वेद की पढ़ाई! नया सिलेबस हो रहा तैयार

उत्तर प्रदेश
दशहरा और गांधी जयंती के कारण उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल 1 और 2 अक्टूबर को बंद रहेंगे. 

ओडिशा
ओडिशा के स्कूल 29 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे. 

तेलंगाना
तेलंगाना के ज्यादातर स्कूलों में 21 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक छुट्टियां है. कुछ स्कूलों में छुट्टियों का कार्यक्रम अलग भी हो सकता है. 

झारखंड 
झारखंड के भी अधिकांश स्कूल खासकर सरकारी स्कूलों में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक छुट्टियां रहेगी. 

ये भी पढ़ें: दो दिन बाद एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ा... लास्ट मोमेंट पर ऐसे करें पढ़ाई; आएंगे बढ़िया नंबर, दोस्त भी पूछेंगे- पढ़ाई कब की

;