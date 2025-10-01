Advertisement
trendingNow12943756
Hindi Newsशिक्षा

दिवाली से पहले छात्रों की बल्ले-बल्ले, पूरे देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Kendriya Vidyalayas: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट ने आज 1 अक्टूबर, 2025 को कई दिवाली गिफ्ट दिए हैं, जिनमें से एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है. मोदी कैबिनेट ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली से पहले छात्रों की बल्ले-बल्ले, पूरे देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

New Kendriya Vidyalayas: : दिवाली से पहले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. केंद्र की मोदी सरकार ने छात्रों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है. मोदी कैबिनेट ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (KVs) को खोलने की मंजूरी दी है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 1 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग की गई, जिसमें मोदी कैबिनेट ने कई दिवाली गिफ्ट दिए हैं. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये के कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें से एक शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया. जिसके मुताबिक, देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे.

देशभर में खुलने वाले 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 7 गृह मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर होगा और 50 राज्य सरकारों द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा. खुलने वाले 57 नए विद्यालयों में से 20 विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे, जहां मौजूदा समय में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है. 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों में खोले जाएंगे.  4 विद्यालय LWE (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित) जिलों में खोले जाएंगे. 5 विद्यालय NER/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे और 17 विद्यालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में खोला जाएगा. 

ये भी पढ़ें: AIIMS INI CET Registration 2026: एम्स आईएनआई सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? 
मौजूदा समय में देश में कुल केंद्रीय विद्यालय की संख्या 1288 हैं, जिसमें लगभग 14 लाख छात्र पढ़ रहे हैं. ऐसे में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खुलना शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम फैसला है, जिससे लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा और हजारों लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगी. इसी के साथ नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से छात्रों को किफायती और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी. 

ये भी पढ़ें: RRB ALP Result 2025 OUT: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

kendriya vidyalayaModi Cabinet meeting

Trending news

आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
;