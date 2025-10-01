दिवाली से पहले छात्रों की बल्ले-बल्ले, पूरे देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Kendriya Vidyalayas: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट ने आज 1 अक्टूबर, 2025 को कई दिवाली गिफ्ट दिए हैं, जिनमें से एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है. मोदी कैबिनेट ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी दी है.
New Kendriya Vidyalayas: : दिवाली से पहले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. केंद्र की मोदी सरकार ने छात्रों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है. मोदी कैबिनेट ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (KVs) को खोलने की मंजूरी दी है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 1 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग की गई, जिसमें मोदी कैबिनेट ने कई दिवाली गिफ्ट दिए हैं. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये के कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें से एक शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया. जिसके मुताबिक, देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे.
देशभर में खुलने वाले 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 7 गृह मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर होगा और 50 राज्य सरकारों द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा. खुलने वाले 57 नए विद्यालयों में से 20 विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे, जहां मौजूदा समय में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है. 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों में खोले जाएंगे. 4 विद्यालय LWE (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित) जिलों में खोले जाएंगे. 5 विद्यालय NER/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे और 17 विद्यालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में खोला जाएगा.
देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं?
मौजूदा समय में देश में कुल केंद्रीय विद्यालय की संख्या 1288 हैं, जिसमें लगभग 14 लाख छात्र पढ़ रहे हैं. ऐसे में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खुलना शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम फैसला है, जिससे लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा और हजारों लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगी. इसी के साथ नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से छात्रों को किफायती और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी.
