/Google AI Plus Free: भारतीय छात्रों को गूगल का बड़ा तोहफा! JEE, NEET और कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये धांसू AI टूल्स

गूगल सर्च और Gemini में नए टूल्स शामिल किए गए हैं जो छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ-साथ क्विज और कठिन कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगे. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन नए फीचर्स के बारे में संकेत दिया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा 'खाली जगह भरें: सर्च अब _________ की टेस्ट की तैयारी में मदद कर सकता है.' साथ ही सवाल पूछा कि किन परीक्षाओं की तैयारी में Google Search अब मदद कर सकता है. इसमें SAT, ACT, AP, ENEM, GRE, JEE, LSAT, MCAT और NEET का नाम दिया गया और विकल्प के तौर पर 'All of the above' रखा गया.