/Google AI Plus Free: भारतीय छात्रों को गूगल का बड़ा तोहफा! JEE, NEET और कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये धांसू AI टूल्स

Google AI Plus Free: दुनिया की सबसे बड़ी और मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक गूगल ने नए अकादमिक सत्र 2026 के लिए छात्रों के लिए कई नए AI आधारित एजुकेशन टूल्स और ऑफर्स पेश किए हैं. कंपनी की ओर से कई नए AI फीचर्स को 'Back to School 2026' पहल के तहत पेश किया गया है. गूगल ने अमेरिका के बाहर वाले एलिजिबल छात्रों के लिए गूगल का AI प्लस टूल मुफ्त में पेश किया है. इसका लाभ भारतीय कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर NEET, JEE जैसी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मिल सकेगा.
गूगल सर्च और Gemini में नए टूल्स शामिल किए गए हैं जो छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ-साथ क्विज और कठिन कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगे. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन नए फीचर्स के बारे में संकेत दिया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा 'खाली जगह भरें: सर्च अब _________ की टेस्ट की तैयारी में मदद कर सकता है.' साथ ही सवाल पूछा कि किन परीक्षाओं की तैयारी में Google Search अब मदद कर सकता है. इसमें SAT, ACT, AP, ENEM, GRE, JEE, LSAT, MCAT और NEET का नाम दिया गया और विकल्प के तौर पर 'All of the above' रखा गया.
Fill in the blank: Search can now help with test prep for _________.
A. SAT
B. ACT
C. AP
D. ENEM
E. GRE
F. JEE
G. LSAT
H. MCAT
I. NEET
J. All of the above!
— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 19, 2026
गूगल के नए फीचर्स जुड़ने के साथ ही भारतीय कॉलेज छात्रों के लिए 1 साल यानी 12 महीने तक मुफ्त हैं. स्टूडेंट्स को 12 महीने तक मुफ्त गूगल AI प्लस का एक्सेस मिल सकेगा. भारत के योग्य कॉलेज छात्र इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और जेमिनी का यूज कर सकते हैं. इसमें ज्यादा लिमिट के साथ 400GB क्लाउड स्टोरेज का फायदा भी दिया जा रहा है. इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट, अकादमिक रिसर्च, नोट्स तैयार करने से लेकर अलग-अलग सब्जेक्ट को समझने में AI की मदद लेने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं.
गूगल ने जेमिनी में एक नया स्टूडेंट हब भी पेश किया है जिसका उद्देश्य छात्रों को उनकी पढ़ाई से जुड़े काम व्यवस्थित करने और अलग-अलग लर्निंग टूल्स की बजाए एक ही जगह पहुंच देने का है. यहां पर छात्रों को स्टडी नोटबुक्स, क्विज जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. स्टडी प्लान तक बनाने का काम ये टूल कर देगा. गूगल सर्च और गूगल लेंस के जरिए भी छात्रों के लिए पढ़ाई करना