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Google AI Plus Free: भारतीय छात्रों को गूगल का बड़ा तोहफा! JEE, NEET और कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये धांसू AI टूल्स

Google AI Learning Tools: गूगल ने छात्रों के लिए कई नए AI फीचर्स लॉन्च किए हैं. ऐसे में कॉलेज छात्रों को Google AI Plus मुफ्त मिलेगा. जिसका लाभ JEE, NEET समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी उठा सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 21, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:10 AM IST
Google AI Plus Free: भारतीय छात्रों को गूगल का बड़ा तोहफा! JEE, NEET और कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये धांसू AI टूल्स
Image Credit: google gemini free for students

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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