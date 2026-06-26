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Google की 4.2 करोड़ रुपये सालाना नौकरी छोड़ खोला रेस्टोरेंट, अब 21 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब जैसी कंपनियों में 4.25 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी छोड़कर सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी ने अमेरिका में BBQ रेस्टोरेंट शुरू किया. जानिए कैसे उनका बिजनेस पहले साल में ही 21.7 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंच गया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 26, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:57 PM IST
Google की 4.2 करोड़ रुपये सालाना नौकरी छोड़ खोला रेस्टोरेंट, अब 21 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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