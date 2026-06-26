/Google की 4.2 करोड़ रुपये सालाना नौकरी छोड़ खोला रेस्टोरेंट, अब 21 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर

अगर किसी को हर साल 4.25 करोड़ रुपये की नौकरी मिले तो शायद ही वह उसे छोड़ने का फैसला करे. लेकिन कुछ लोग सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं, बल्कि अपने सपनों के पीछे भागना पसंद करते हैं. 35 साल के सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी दिग्गज टेक कंपनियों में करीब 14 साल तक काम किया. करोड़ों रुपये का पैकेज, शानदार करियर और लग्जरी जिंदगी होने के बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में अपना हलाल BBQ रेस्टोरेंट शुरू किया.
आज उनका बिजनेस करोड़ों रुपये का टर्नओवर कर रहा है, लेकिन इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, बड़ा जोखिम और कई चुनौतियां भी छिपी हैं.
सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी ने अपने करियर की शुरुआत टेक इंडस्ट्री में की और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब तथा क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में करीब 14 साल तक काम किया. उनकी सालाना सैलरी लगभग 4.25 करोड़ रुपये थी. लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि उनका काम केवल पैसा कमाने तक सीमित रह गया है. उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लोगों की जिंदगी में कोई खास बदलाव ला रहे हैं. इसी सोच के चलते उन्होंने बड़ा फैसला लिया. पहले उन्होंने सैन फ्रांसिस्को छोड़कर आधी से भी कम सैलरी पर एक नॉन-प्रॉफिट संस्था में काम शुरू किया, ताकि अपने काम से समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें.
सलाहुद्दीन को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था. नौकरी के दौरान भी वह छुट्टियों और वीकेंड पर दोस्तों के लिए बार्बेक्यू और डिनर पार्टियां आयोजित करते थे. उनके हाथ का बना खाना दोस्तों को इतना पसंद आया कि कई लोगों ने उन्हें रेस्टोरेंट शुरू करने की सलाह दी. यही बात उनके मन में बैठ गई. उन्होंने सोचा कि टेक्सास के पारंपरिक बार्बेक्यू में हलाल फ्लेवर जोड़कर कुछ अलग किया जा सकता है. इसी सोच के साथ दिसंबर 2024 में उन्होंने Kafi BBQ नाम से अपना रेस्टोरेंट शुरू किया. शुरुआत इतनी शानदार रही कि तीन दिनों के लिए तैयार किया गया पूरा खाना पहले ही दिन खत्म हो गया. उन्हें उसी रात दोबारा खाना तैयार करना पड़ा. इससे उन्हें भरोसा हो गया कि उनका फैसला सही दिशा में जा रहा है.
आज कॉफी बीबीक्यू अमेरिका में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. सलाहुद्दीन के मुताबिक, उनके रेस्टोरेंट ने पहले साल करीब 21.7 करोड़ रुपये (2.3 मिलियन डॉलर) का टर्नओवर किया. इस साल उन्हें उम्मीद है कि यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 37.8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने बिजनेस से अब तक खुद के लिए एक भी रुपये की सैलरी नहीं ली है. वह आज भी अपनी पुरानी बचत से ही अपना व्यक्तिगत खर्च चला रहे हैं. उनका मानना है कि शुरुआती वर्षों में बिजनेस को मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए जितना भी मुनाफा हो रहा है, उसे दोबारा रेस्टोरेंट के विकास में लगाया जा रहा है.
रेस्टोरेंट की सफलता जितनी बड़ी दिखती है, उसे चलाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है. सलाहुद्दीन ने बताया कि रेस्टोरेंट शुरू करने में करीब 8.4 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश लगा था, जो अभी पूरी तरह वापस नहीं आया है. इसके अलावा हर महीने लगभग 1.8 करोड़ रुपये का संचालन खर्च आता है. इसमें करीब 1 करोड़ रुपये खाने-पीने के सामान पर खर्च होते हैं. कर्मचारियों की सैलरी पर लगभग 42 लाख रुपये और किराए पर करीब 12 लाख रुपये खर्च होते हैं. इसके अलावा मार्केटिंग, बिजली, मेंटेनेंस और अन्य संचालन खर्च भी लगातार जुड़े रहते हैं. इसलिए करोड़ों का टर्नओवर होने के बावजूद वास्तविक मुनाफा निकालना आसान नहीं होता.
सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी की कहानी बताती है कि सिर्फ बड़ी सैलरी ही सफलता की पहचान नहीं होती. अगर किसी के पास अलग सोच, मेहनत करने का जज्बा और जोखिम उठाने की हिम्मत हो तो वह नई राह बनाकर भी सफल हो सकता है. हालांकि, यह भी सच है कि बिजनेस में सिर्फ कमाई ही नहीं, बल्कि बड़ा निवेश, लगातार खर्च और धैर्य भी जरूरी होता है. सलाहुद्दीन ने करोड़ों की सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने जुनून को करियर बनाया. आज उनका रेस्टोरेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इससे भी बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है. उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुरक्षित नौकरी छोड़ने का साहस रखते हैं.