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Hindi Newsशिक्षान कोडिंग का झंझट, न भारी-भरकम डिग्री; गूगल की इस एम्प्लॉई ने बताया नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका

न कोडिंग का झंझट, न भारी-भरकम डिग्री; गूगल की इस एम्प्लॉई ने बताया नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका

क्या बिना कोडिंग और IIT-IIM के Google में नौकरी मिल सकती है? जानिए वायरल वीडियो में सामने आए सच, स्किल्स और स्मार्ट सोच से कैसे बन सकती है एंट्री. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 01, 2026, 08:42 PM IST
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न कोडिंग का झंझट, न भारी-भरकम डिग्री; गूगल की इस एम्प्लॉई ने बताया नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल (Google) का नाम आते ही अक्सर लोगों के जेहन में कोडिंग के उस्ताद, ढेरों कंप्यूटर और IIT जैसी बड़ी डिग्रियों का ख्याल आता है. लेकिन क्या यह वाकई सच है कि बिना कोडिंग या बिना किसी नामी यूनिवर्सिटी के टैग के आप गूगल में नहीं जा सकते? हाल ही में इंस्टाग्राम पर नेहा शर्मा नाम की एक गूगल कर्मचारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इन सभी धारणाओं को सिरे से खारिज कर दिया है. वीडियो में नेहा ने गूगल से जुड़े उन मिथकों (Myths) को तोड़ा है, जो सालों से लोगों के मन में घर कर गए थे. क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना तकनीकी डिग्री के भी आप इस ग्लोबल कंपनी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं?

 क्या केवल कोडिंग से चलती है कंपनी?

गूगल के बारे में सबसे बड़ा मिथक यह है कि वहां केवल तकनीकी या सॉफ्टवेयर से जुड़े पदों पर ही भर्तियां होती हैं. नेहा शर्मा ने इस बात को पूरी तरह नकारते हुए बताया कि कंपनी में स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, सेल्स ऑपरेशंस और अन्य कई गैर-तकनीकी विभागों में बड़े स्तर पर हायरिंग होती है. उन्होंने एक बेहद तार्किक बात कही कि अगर हर कोई सिर्फ कोडिंग ही करेगा, तो उस प्रोडक्ट को बाजार में बेचेगा कौन? गूगल को चलाने के लिए केवल कोडर्स की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी जरूरत होती है जो बिजनेस और मार्केटिंग की बारीकियों को समझ सकें और कंपनी के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचा सकें.

क्या गूगल को केवल गलतियां न करने वाले लोग चाहिए?

अक्सर इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार इस दबाव में रहते हैं कि उन्हें हर सवाल का रटा-रटाया और एकदम सही जवाब देना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गूगल केवल 'परफेक्ट' लोगों को ही नौकरी पर रखता है. नेहा शर्मा के मुताबिक, यह धारणा बिल्कुल गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गूगल ऐसे लोगों की तलाश में नहीं रहता जो कभी गलती न करें, बल्कि उन्हें ऐसे स्मार्ट लोगों की जरूरत होती है जो मुश्किल परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान निकाल सकें. कंपनी उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है जो तेजी से नई चीजों को सीखने की क्षमता रखते हैं और जिनका सोचने का तरीका इनोवेटिव और तार्किक होता है.

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क्या बिना IIT-IIM के एंट्री मुमकिन नहीं है?

भारत में यह माना जाता है कि बिना IIT या IIM जैसी बड़ी संस्थाओं की डिग्री के गूगल जैसी टॉप कंपनियों में जगह बनाना नामुमकिन है. नेहा ने इस दावे को 100 प्रतिशत गलत बताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी आपकी डिग्री या कॉलेज के नाम से कहीं ज्यादा आपकी स्किल्स और वर्क प्रोफाइल को अहमियत देती है. अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की टीम का उदाहरण दिया, जहां कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो किसी नामी कॉलेज से नहीं हैं, लेकिन अपनी बेहतरीन स्किल्स के कारण शानदार नतीजे दे रहे हैं. गूगल के लिए आपकी काबिलियत और अनुभव, आपके कॉलेज के टैग से कहीं ऊपर है.

 

 क्या युवाओं का नजरिया बदल रहा है?

नेहा शर्मा का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दी हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स ने नेहा की सराहना करते हुए कहा कि इस जानकारी ने टेक कंपनियों की हायरिंग को लेकर फैले बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें लगता था कि गूगल सिर्फ कोडर्स का अड्डा है. वहीं अन्य लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि कॉलेज के नाम से ज्यादा व्यक्ति की स्किल्स मायने रखनी चाहिए. यह वीडियो उन लाखों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो अपनी प्रतिभा के दम पर टेक दिग्गज कंपनियों का हिस्सा बनना चाहते हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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