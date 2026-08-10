/₹15 लाख ज्यादा कमाने के लिए छोड़ दें सुकून? Google के ₹55 लाख पैकेज और ₹40 लाख वाली नौकरी के बीच फंसा ये टेकie

ज्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए गूगल जैसी प्रतिष्ठित ग्लोबल कंपनी से करीब 55 लाख रुपये के पैकेज का ऑफर मिलना करियर का बड़ा मौका माना जा सकता है. बेहतर सैलरी, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और फ्यूचर में करियर ग्रोथ की संभावनाएं इस तरह के ऑफर को आकर्षक बनाती हैं. लेकिन क्या ज्यादा सैलरी का मतलब हमेशा बेहतर जिंदगी होता है? नोएडा में काम कर रहे एक टेक प्रोफेशनल के मामले ने इसी सवाल को चर्चा में ला दिया है.
X पर GuruShareMarket नाम से पोस्ट करने वाले अमित अरोड़ा ने हाल ही में अपने कजिन से जुड़ी यह कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि उनके कजिन के पास करीब 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और वह नोएडा में लगभग 40 लाख रुपये सालाना कमा रहे हैं. वर्तमान में नौकरी की खासियत सिर्फ सैलरी नहीं है. बताया गया है कि उन्हें अच्छी वर्क-लाइफ बैलेंस मिल रही है और उनके मासिक खर्च करीब 35,000 रुपये हैं. यानी मौजूदा नौकरी में आय के साथ अपेक्षाकृत कम खर्च और व्यक्तिगत समय का संतुलन भी बना हुआ है.
गूगल से मिला ऑफर करीब 55 लाख रुपये का बताया गया है. अमित अरोड़ा ने बताया कि इसमें लगभग 49 लाख रुपये की फिक्स्ड सैलरी और करीब 30,000 डॉलर के स्टॉक्स शामिल हैं. कागज पर यह मौजूदा 40 लाख रुपये की आय से बड़ा पैकेज दिखाई देता है. लेकिन इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए प्रोफेशनल को नोएडा से मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा. मुंबई में घर का किराया और रोजमर्रा के खर्च नोएडा की तुलना में ज्यादा हो सकते हैं, जिससे वास्तविक बचत पर असर पड़ सकता है.
नए रोल में सिर्फ शहर बदलने की चुनौती नहीं है. बताया गया है कि इस पद में ग्राहकों के साथ सीधे काम करना होगा. इसका मतलब अधिक मीटिंग्स, ज्यादा जिम्मेदारी और संभावित रूप से अधिक काम का दबाव हो सकता है.
इस बदलाव के कारण वर्तमान नौकरी में मिलने वाला वर्क-लाइफ बैलेंस भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में उम्मीदवार के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नई कंपनी कितनी सैलरी दे रही है, बल्कि यह भी है कि नई भूमिका उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बदल देगी.
My cousin had 10 years of experience and a comfortable job in Noida.
Salary ~₹40 LPA
great work-life balance
expenses ₹35,000/month.
Then Google came along.
They offered ₹55 LPA + stocks and could potentially change his career.
Everyone told him to grab it.
But he had one…
— Amit Arora (@GuruShareMarket) August 8, 2026
गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी में काम करने से प्रोफेशनल को बड़े प्रोजेक्ट्स, नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्य अनुभव का अवसर मिल सकता है. लंबे समय में यह अनुभव भविष्य के करियर विकल्पों और कमाई की क्षमता को बढ़ा सकता है.
इसके अलावा प्रतिष्ठित टेक कंपनी का अनुभव रिज्यूमे में मजबूत वैल्यू जोड़ सकता है. हालांकि, किसी भी नौकरी का वास्तविक लाभ केवल कंपनी के नाम से तय नहीं होता. भूमिका, टीम, काम के घंटे, स्थान, जिम्मेदारियां और कर्मचारी की व्यक्तिगत प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं.
मौजूदा नौकरी में बने रहने का सबसे बड़ा फायदा स्थिरता और आरामदायक जीवनशैली हो सकता है. करीब 40 लाख रुपये की सालाना आय के साथ अगर मासिक खर्च नियंत्रित हैं और काम का दबाव संतुलित है, तो कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत समय भी मिल सकता है.
यही वजह है कि कई बार कम पैकेज वाली नौकरी भी किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है, खासकर तब जब उसका मौजूदा काम मानसिक तनाव कम करता हो और परिवार या निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय देता हो.
इस मामले में कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है. अगर प्राथमिकता करियर ग्रोथ, बड़े प्रोजेक्ट्स और भविष्य की कमाई है, तो गूगल का ऑफर आकर्षक हो सकता है. वहीं अगर प्राथमिकता मानसिक शांति, कम खर्च और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस है, तो नोएडा की मौजूदा नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं हो सकता.
असल फैसला 40 लाख और 55 लाख रुपये के बीच नहीं है. इसमें टैक्स, किराया, जीवन-यापन की लागत, स्टॉक की वास्तविक वैल्यू, काम के घंटे, यात्रा, परिवार, मानसिक दबाव और भविष्य की करियर संभावनाओं को भी शामिल करना होगा.
किसी बड़े जॉब ऑफर को स्वीकार करने से पहले केवल CTC की तुलना करने के बजाय हाथ में आने वाली वास्तविक आय और कुल जीवन-व्यय का आकलन करना चाहिए. साथ ही नई भूमिका की जिम्मेदारियां, प्रमोशन की संभावना, कंपनी की स्थिरता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को भी महत्व देना चाहिए.
इस मामले की सबसे बड़ी सीख यही है कि करियर का बेहतर विकल्प हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. बड़ी सैलरी निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन लंबे समय में संतुष्टि और सफलता का आकलन आय के साथ समय, स्वास्थ्य, परिवार और काम के संतुलन से भी किया जाना चाहिए.