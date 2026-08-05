/Google बना भारत का नंबर-1 एम्प्लॉयर! टाटा और Amazon भी टॉप-3 में, जानिए कर्मचारी आखिर किस कंपनी में करना चाहते हैं नौकरी?

रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च (REBR) 2026 के अनुसार Google भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता बनकर उभरा है. इस सूची में टाटा ग्रुप दूसरे और Amazon तीसरे स्थान पर हैं. यह सर्वे रैंडस्टैड इंडिया ने देशभर के करीब 3,500 लोगों की राय के आधार पर तैयार किया. यह अध्ययन 34 देशों में हुए वैश्विक सर्वे का हिस्सा था, जिसमें 1.75 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया. रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारी अब केवल ऊंची सैलरी नहीं, बल्कि बेहतर कार्य वातावरण और करियर के अवसर भी चाहते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 10 एम्प्लॉयर ब्रांड में Google पहले, टाटा ग्रुप दूसरे और Amazon तीसरे स्थान पर रहे. इनके बाद Virangana, Samsung India, Infosys, Reliance Industries, ITC Group, Hindustan Unilever, Mahindra & Mahindra और Dell Technologies को भी कर्मचारियों ने पसंदीदा कंपनियों में शामिल किया. इन कंपनियों को बेहतर ब्रांड वैल्यू, करियर अवसर और कर्मचारी सुविधाओं के लिए सराहा गया.
रिसर्च में सामने आया कि भारत के करीब आधे कर्मचारी अगले छह महीनों में नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. नौकरी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी रही, जिसे 49% लोगों ने कारण बताया. इसके बाद करियर ग्रोथ के सीमित अवसर (42%) और कम सैलरी (41%) प्रमुख वजहें रहीं. रिपोर्ट के अनुसार मिलेनियल्स सबसे ज्यादा नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, जबकि Gen Z और Gen X के कर्मचारियों ने भी करियर में आगे बढ़ने के कम अवसरों को बड़ी चिंता बताया.
आज के कर्मचारी केवल अच्छी सैलरी नहीं चाहते, बल्कि ऐसा कार्यस्थल चाहते हैं जहां सम्मान, सीखने के अवसर और करियर में आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता हो. रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी स्वास्थ्य सुविधाएं, लचीला कार्य वातावरण, बेहतर ऑफिस कल्चर और सकारात्मक कार्य संस्कृति को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं. लगभग 47% लोगों ने कहा कि अच्छे प्रदर्शन की पहचान और प्रमोशन के अवसर नौकरी की सुरक्षा और संतुष्टि के लिए बेहद जरूरी हैं.
रिपोर्ट में बताया गया कि डिजिटल सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की प्राथमिकताएं अन्य कर्मचारियों से कुछ अलग हैं. 55% डिजिटल प्रोफेशनल्स ने कहा कि यदि करियर ग्रोथ के अवसर नहीं मिलते तो वे नौकरी बदलने के बारे में सोचते हैं. वहीं ऑपरेशनल कर्मचारियों में यह आंकड़ा 40% और अन्य प्रोफेशनल्स में 43% रहा. इससे साफ है कि टेक इंडस्ट्री में प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए कंपनियों को अधिक अवसर देने होंगे.
रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाइब्रिड वर्क मॉडल तेजी से सामान्य होता जा रहा है. करीब 42% कर्मचारियों ने बताया कि वे कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम करते हैं. Gen Z के 63% और मिलेनियल्स के 62% कर्मचारी कम से कम कुछ समय रिमोट वर्क करते हैं, जबकि Gen X में यह आंकड़ा 51% रहा. रैंडस्टैड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण अय्यर का कहना है कि कंपनियों को बदलती कर्मचारी जरूरतों के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी. जो संस्थान करियर ग्रोथ, लचीलापन, बेहतर कार्य संस्कृति और पारदर्शी संवाद पर ध्यान देंगे, वही भविष्य में प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित और लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख पाएंगे.