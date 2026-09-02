/गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रील बनाने पर 24 घंटे में बदला फैसला, अब इन शर्तों के साथ बना सकेंगे वीडियो?

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के रील और वीडियो बनाने को लेकर जारी आदेश में महज 24 घंटे के भीतर बदलाव कर दिया गया है. पहले परिसर में बिना अनुमति रील, वीडियो या अन्य डिजिटल कंटेंट बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई थी. नए आदेश में यूनिवर्सिटी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि छात्रों की रचनात्मकता को रोकना उसका उद्देश्य नहीं है.
रविवार को यूनिवर्सिटी के नियंता की ओर से जारी आदेश में छात्रों को परिसर में रील या वीडियो बनाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेने की बात कही गई थी. आदेश में नियमों का उल्लंघन करने पर मामले की गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी. इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई और कुछ शिक्षकों की ओर से भी आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई.
इसके अगले दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नया आदेश जारी कर अपने रुख को स्पष्ट किया. अब परिसर में रील और वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं रहेगा. हालांकि, डिजिटल कंटेंट तैयार करते समय भाषा, विषय, शालीनता और मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी होगा. यानी छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करना होगा.
नए आदेश में यूनिवर्सिटी ने छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर जोर दिया है. प्रशासन ने ऑरेंज इकोनॉमी और क्रिएटिविटी इंडस्ट्री के बढ़ते महत्व का भी उल्लेख किया. यूनिवर्सिटी का कहना है कि विद्यार्थियों को रील और वीडियो जैसे डिजिटल माध्यमों से अपनी प्रतिभा सामने रखने के लिए सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए.
यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि क्रिएटिविटी के नाम पर ऐसा डिजिटल कंटेंट स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें नफरत फैलाने वाली बातें, आपत्तिजनक भाषा या किसी व्यक्ति, संस्थान अथवा समुदाय को निशाना बनाने वाली सामग्री हो. इसका उद्देश्य छात्रों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना नहीं, बल्कि परिसर में डिजिटल कंटेंट को जिम्मेदारी और अनुशासन के दायरे में रखना है.
यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहते हैं. ऐसे में बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्ड करने से कक्षाओं और सामान्य गतिविधियों में व्यवधान पैदा हो सकता है. किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी रिकॉर्डिंग करना भी विवाद का कारण बन सकता है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया कोई वीडियो तेजी से व्यापक स्तर पर प्रसारित हो सकता है.
यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए लागू अनुशासन नियमावली में भी डिजिटल कंटेंट से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया है. इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संशोधित नियमावली में फोटो खींचने, वीडियो या रील बनाने और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है.
नए नियमों के बाद छात्रों को रील या वीडियो बनाते समय परिसर की शैक्षणिक गतिविधियों, अन्य लोगों की निजता और यूनिवर्सिटी की मर्यादा का ध्यान रखना होगा. आपत्तिजनक, भड़काऊ या किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को निशाना बनाने वाली सामग्री से बचना होगा. यूनिवर्सिटी की ओर से संशोधित नियमों की जानकारी शिक्षकों और हॉस्टल वार्डन को भी दी गई है, ताकि वे छात्रों को नए प्रावधानों और संभावित कार्रवाई के बारे में जानकारी दे सकें.
नहीं, इसे पूर्ण प्रतिबंध हटाने के बजाय नियमों में स्पष्टता के रूप में समझना बेहतर होगा. यूनिवर्सिटी अब रील और वीडियो बनाने की गतिविधि को पूरी तरह रोकने के बजाय उसके कंटेंट, उद्देश्य और तरीके पर जोर दे रही है. इस बदलाव से छात्रों की डिजिटल क्रिएटिविटी और यूनिवर्सिटी के अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देती है.