क्या वाकई SSC CGL में पूछा गया था कि कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, हुमा कुरैशी और प्रीति जिंटा में कौन है सबसे लंबी?

क्या सच में SSC CGL परीक्षा में पूछा गया था कि कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण में कौन ज्यादा लंबी है? जानिए वायरल दावे का पूरा सच, SSC की सफाई, विवादित सवालों की कहानी और तब से अब तक परीक्षा प्रणाली में हुए बड़े बदलाव.
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हाल ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि SSC की परीक्षा में उम्मीदवारों से पूछा गया था कि कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, हुमा कुरैशी और प्रीति जिंटा में सबसे लंबी अभिनेत्री कौन है. वीडियो में यह भी कहा गया कि वैलेंटाइन डे किस महीने में आता है, जैसे सवाल भी पूछे गए थे. इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों की गुणवत्ता पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे प्रश्नों के आधार पर सरकारी अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए.
फैक्ट चेक में सामने आया कि यह दावा पूरी तरह झूठा नहीं है. कटरीना और दीपिका की लंबाई से जुड़ा सवाल तथा वैलेंटाइन डे से संबंधित प्रश्न वास्तव में जुलाई 2014 में आयोजित SSC CGL परीक्षा में पूछे गए थे. उस समय इन सवालों को लेकर काफी विवाद हुआ था. कई शिक्षाविदों और अभ्यर्थियों ने कहा था कि ऐसे सवाल प्रशासनिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का सही आकलन नहीं करते. इसी परीक्षा में कुछ अन्य सवाल भी चर्चा में आए थे, जिन्हें कई लोगों ने असंगत और गैर-जरूरी बताया था.
विवाद तब और बढ़ गया जब परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को आपत्तिजनक माना गया. खासकर एक रीजनिंग प्रश्न को लेकर केरल महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई थी. बढ़ते विरोध के बाद SSC को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी. आयोग ने बताया कि उस समय क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय शिक्षकों की मदद से प्रश्न बैंक तैयार किया जाता था और उन्हीं में से कुछ प्रश्न परीक्षा में शामिल हुए थे. बाद में SSC चेयरमैन ने इस मामले पर खेद जताते हुए माफी मांगी और स्पष्ट किया कि विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा.
2014 के बाद SSC की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं. पहले परीक्षाएं OMR शीट पर ऑफलाइन होती थीं, जबकि अब अधिकांश परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाती हैं. प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया भी केंद्रीकृत कर दी गई है. अब स्थानीय स्तर पर प्रश्न तैयार कराने की बजाय एक केंद्रीय डिजिटल प्रश्न बैंक का उपयोग किया जाता है. इससे प्रश्नों की गुणवत्ता और स्तर में एकरूपता बनी रहती है. SSC CGL के जरिए आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ऑडिटर जैसे पदों पर भर्ती होती है, जबकि SSC GD के माध्यम से CISF, CRPF, BSF, ITBP और अन्य सुरक्षा बलों में कॉन्स्टेबल नियुक्त किए जाते हैं. इसलिए परीक्षा की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर आयोग अब पहले से कहीं अधिक सतर्क माना जाता है.
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