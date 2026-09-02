/लाखों की सैलरी और शानदार पोस्ट: जानिए बैंक, NIC और ISRO की इन 4 नई सरकारी नौकरियों की पूरी डिटेल

हर साल लाखों उम्मीदवार अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली सवाल यह होता है कि किस भर्ती में आवेदन करना फायदेमंद रहेगा. योग्यता, चयन प्रक्रिया और सैलरी स्ट्रक्चर को समझे बिना आवेदन करना अक्सर समय की बर्बादी बन जाता है. इस वक्त चार ऐसी भर्तियां हैं जिनमें आवेदन प्रक्रिया जारी है और सैलरी भी आकर्षक है. यहां हर भर्ती को आधिकारिक नोटिफिकेशन के हिसाब से समझाया गया है, ताकि उम्मीदवार अपने लिए सही विकल्प चुन सकें.
बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नंबर 2026-27/02 के तहत स्केल-1 से स्केल-4 तक कुल 205 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती सामान्य बैंकिंग नौकरी नहीं है, बल्कि इसमें फुल-स्टैक इंजीनियरिंग, इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग, डेवसेकऑप्स, लॉ, फायर, सिक्योरिटी और सिविल इंजीनियरिंग जैसे खास तकनीकी और पेशेवर क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पद रखे गए हैं, यानी उम्मीदवार की डिग्री और अनुभव के हिसाब से यह तय होगा कि वह किस पद के लिए योग्य है. बैंक की आधिकारिक करियर वेबसाइट के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 25 सितंबर 2026 तक चलेगी.
सैलरी की बात करें तो यह पूरी तरह स्केल पर निर्भर करती है. स्केल-1 में बेसिक पे 48,480 रुपये से 85,920 रुपये के बीच है, स्केल-2 में यह 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक जाती है, स्केल-3 में 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये और स्केल-4 यानी चीफ मैनेजर स्तर पर बेसिक पे 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये तक होती है, इसके ऊपर डीए, एचआरए और मेडिकल जैसी सुविधाएं अलग से मिलती हैं. चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा या इंटरव्यू, या दोनों शामिल हो सकते हैं, यह पद के हिसाब से तय होता है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक करियर वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने विज्ञापन संख्या CRPD/SCO/2026-27/15 के तहत ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर-आईबीजी के 35 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें जेएमजीएस-1 के लिए 14 और एमएमजीएस-2 के लिए 21 पद रखे गए हैं. यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से फॉरेक्स ऑपरेशंस के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ-साथ आईआईबीएफ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से फॉरेक्स ऑपरेशंस में सर्टिफिकेशन होना जरूरी है. आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और 19 सितंबर 2026 तक चलेगी. एमएमजीएस-2 स्तर पर सैलरी 64,820 रुपये से 93,960 रुपये के दायरे में आती है.
यह भर्ती इसलिए अलग है क्योंकि इसमें फ्रेशर के लिए मौका सीमित है, अनुभव और खास सर्टिफिकेशन की शर्त इसे उन उम्मीदवारों के लिए बेहतर बनाती है जो पहले से बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं.
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन आता है, ने विज्ञापन संख्या NIC/STA/2026/2 के तहत साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-ए के 376 पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती तीन विषयों में है, कंप्यूटर साइंस एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई अलग से लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि चयन पूरी तरह गेट 2024, गेट 2025 या गेट 2026 के वैध स्कोर के आधार पर होता है, यानी जिन उम्मीदवारों ने पहले से गेट परीक्षा पास कर रखी है, उनके लिए यह सीधा मौका है. आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे तक चलेगी.
यह पद ग्रुप-बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी का गैर-राजपत्रित पद है, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल-6 में आता है, जिसमें सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक की सीमा में है. चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग देश में कहीं भी, यहां तक कि विदेश में भी हो सकती है.
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों के लिए भर्ती निकाली है. यह भर्ती बाकी तीनों से अलग है क्योंकि यह ग्रुप-ए राजपत्रित यानी गजेटेड पद है, जो सरकारी नौकरियों में सबसे ऊंची श्रेणियों में गिना जाता है. इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, कोई खास तकनीकी डिग्री जरूरी नहीं है. यह पद 7वें वेतन आयोग के लेवल-10 के तहत आता है. आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी और 11 सितंबर 2026 तक चलेगी. इस भर्ती की एक और खासियत यह है कि आवेदन शुल्क सिर्फ 25 रुपये है, जो बाकी भर्तियों के मुकाबले काफी कम है.
नीचे टेबल में चारों भर्तियों की तुलना दी गई है, ताकि उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से सही विकल्प चुन सकें.
|भर्ती
|पद की प्रकृति
|न्यूनतम योग्यता
|चयन का आधार
|आवेदन की अंतिम तिथि
|बैंक ऑफ इंडिया SO
|स्केल 1–4
स्पेशलिस्ट ऑफिसर
|तकनीकी / पेशेवर डिग्री
|परीक्षा या इंटरव्यू
|25 सितंबर 2026
|SBI SCO TFO
|MMGS-II
विशेषज्ञ पद
|ग्रेजुएशन + IIBF सर्टिफिकेशन
|शॉर्टलिस्टिंग व इंटरव्यू
|19 सितंबर 2026
|NIC STA-A
|ग्रुप-B
गैर-राजपत्रित
|B.E./B.Tech/M.Sc/MCA + GATE स्कोर
|सिर्फ GATE स्कोर
|30 सितंबर 2026
|UPSC EPFO APFC
|ग्रुप-A
गजेटेड
|किसी भी विषय में ग्रेजुएशन
|लिखित परीक्षा व इंटरव्यू
|11 सितंबर 2026
नोट: आवेदन करने से पहले उम्मीदवार संबंधित भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की जानकारी जरूर जांच लें।
अगर कोई उम्मीदवार पहले से गेट परीक्षा पास कर चुका है, तो एनआईसी की भर्ती सबसे सीधा और तेज रास्ता है, क्योंकि इसमें अलग से परीक्षा नहीं देनी पड़ती. जिन उम्मीदवारों के पास आईटी, लॉ, इंजीनियरिंग जैसे विशेष क्षेत्रों में अनुभव है, उनके लिए बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती ज्यादा पद और बेहतर ग्रोथ का मौका देती है. जिन्होंने फॉरेक्स या ट्रेड फाइनेंस में पहले से काम किया है, उनके लिए एसबीआई की भर्ती फिट बैठती है. वहीं जो उम्मीदवार सामान्य ग्रेजुएशन के बाद ऊंची प्रशासनिक पोजीशन चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी की गजेटेड भर्ती बेहतर विकल्प है.