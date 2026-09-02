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लाखों की सैलरी और शानदार पोस्ट: जानिए बैंक, NIC और ISRO की इन 4 नई सरकारी नौकरियों की पूरी डिटेल

सितंबर 2026 में बैंक ऑफ इंडिया, SBI, NIC और UPSC की चार सरकारी भर्तियां उम्मीदवारों के लिए मौका लेकर आई हैं. जानें योग्यता, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तारीख.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 02, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:00 PM IST
लाखों की सैलरी और शानदार पोस्ट: जानिए बैंक, NIC और ISRO की इन 4 नई सरकारी नौकरियों की पूरी डिटेल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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