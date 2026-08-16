Government Jobs This Week: इस सप्ताह निकली 6 बड़ी सरकारी भर्तियां, जानें किसकी लास्ट डेट कब

सरकारी नौकरी की तैयारी लाखों छात्रों का सपना होता है. हर साल बड़ी संख्या में कैंडिडेट अगल-अगल सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में नई भर्तियों और आवेदन से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखना बेहद जरूरी है.
इस सप्ताह शिक्षण, मेडिकल, रेलवे समेत कई विभागों में सरकारी नौकरी के अवसर सामने आए हैं. कर्नाटक में 15,000 से अधिक शिक्षक पदों से लेकर रेलवे में करीब 4,000 जूनियर इंजीनियर पदों तक उम्मीदवारों के पास कई विकल्प मौजूद हैं. यहां छह प्रमुख सरकारी भर्तियों, पदों की संख्या और अन्य जरूरी जानकारियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है.
कैंडिडेट नीचे दी गई तालिका के जरिए इस सप्ताह जारी की गई प्रमुख सरकारी नौकरी की भर्तियों और नोटिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं.
इस सप्ताह की प्रमुख सरकारी भर्तियां
|भर्ती का नाम
|पदों की संख्या
|नोटिफिकेशन / आवेदन की तारीख
|GPSTR Karnataka Teacher Recruitment 2026
|15,000
|12 अगस्त 2026
|TNPSC Group 2 Recruitment 2026
|780
|11 अगस्त 2026
|KEA Recruitment 2026
|188
|10 अगस्त 2026
|ITBP Medical Officer Recruitment 2026
|282
|10 अगस्त 2026
|Rajasthan Medical Officer Recruitment 2026
|600
|14 अगस्त 2026
|RRB JE Recruitment 2026
|3,993
|14 अगस्त 2026
मोबाइल पर टेबल देखने के लिए बाएं-दाएं स्क्रॉल करें।
कर्नाटक सरकार ने GPSTR Karnataka Teacher Recruitment 2026 के तहत 15,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह इस सप्ताह की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है. सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें.
तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने Group 2 Recruitment 2026 के तहत 780 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. उम्मीदवार 9 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. प्रशासनिक और कार्यालयी सेवाओं में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है.
कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. कुल 188 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) ने 282 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए यह प्रतिष्ठित अवसर है. आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से संबंधित विस्तृत पात्रता मानदंड आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध हैं.
राजस्थान सरकार ने 600 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2026 है. दूसरी ओर रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 04/2026 के तहत 3,993 जूनियर इंजीनियर (JE) पदों के लिए अधिसूचना जारी की है. रेलवे में तकनीकी पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए इस वर्ष की प्रमुख भर्तियों में से एक है.