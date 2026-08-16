Add Zee Business As A Preferred Source
App

Government Jobs This Week: इस सप्ताह निकली 6 बड़ी सरकारी भर्तियां, जानें किसकी लास्ट डेट कब

Government Jobs This Week 2026: इस सप्ताह कर्नाटक में 15,000 शिक्षक पद, RRB JE में 3,993 पद, राजस्थान मेडिकल ऑफिसर, ITBP और TNPSC सहित 6 बड़ी सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं. जानें आवेदन की अंतिम तिथि, योग्यता और जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 16, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:30 AM IST
Government Jobs This Week: इस सप्ताह निकली 6 बड़ी सरकारी भर्तियां, जानें किसकी लास्ट डेट कब

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक तीर से तीन निशाने... कैलिस, गेल और साउदी के रिकॉर्ड ध्वस्त, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास
2
3
4
5