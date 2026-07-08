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1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ 1 टीचर, हजारों स्कूलों में ZERO छात्र; क्या कहती है सरकारी रिपोर्ट?

Education Ministry Report 2026: शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि भारत में अभी भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है. जबकि, 5000 से ज्यादा स्कूलों की संख्या है जहां पर एक भी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:45 AM IST
1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ 1 टीचर, हजारों स्कूलों में ZERO छात्र; क्या कहती है सरकारी रिपोर्ट?
Image Credit: Government report school teacherSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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