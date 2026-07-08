/1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ 1 टीचर, हजारों स्कूलों में ZERO छात्र; क्या कहती है सरकारी रिपोर्ट?

Education Ministry Report 2026: शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (PGI-D) 2025-26 रिपोर्ट को साझा करते हुए ये जानकारी दी कि देश में एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं. इस आंकड़े के साथ नया रिकॉर्ड बना और भारत में पहली बार करीब 1.03 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं. वहीं, एक रिपोर्ट और साझा की गई जिससे पता चला कि अभी भी कई स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक द्वारा चल रहा है.
दरअसल, सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि देश के 1 लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 1,00,843 स्कूल एकल-शिक्षक पाए गए हैं.
7 जुलाई, मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को साझा किया था जिसमें सिर्फ एक टीचर से चलने वाले 1,00,843 स्कूल का पता चला और साथ ही स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले स्टूडेंट्स यानी ड्रॉपआउट करने वाले छात्रों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है.
स्कूल छोड़ने की दर में दर्ज की गई है जो पिछले तीन सालों की तुलना में काफी कम है. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 से कक्षा 5वीं के दौरान स्टूडेंट्स का ड्रॉपआउट रेट 2.3 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत हो गया है. जबकि, कक्षा 9 और 10वीं के दौरान ड्रॉपआउट का दर 8.2% से घटकर 7% पर आ गई है.
रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 1,00,843 स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है. इस मामले में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, यहां पर 16,357 एकल-शिक्षक स्कूल हैं. रिपोर्ट के तहत इस लिस्ट में दूसरा राज्य झारखंड है जहां 9,827 स्कूल सिर्फ एक टीचर से चल रहे हैं. जबकि, पंजाब में 1,749 स्कूल हैं जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है.
बिना छात्र वाले स्कूल कितने हैं?
जानकार हैरानी हो सकती है लेकिन रिपोर्ट के अनुसार शून्य छात्र वाले स्कूल की संख्या 5,663 है. इन स्कूलों में एक भी छात्र का दाखिला नहीं है और इस वजह से इन स्कूलों को शून्य नामांकन के रूप में भी जाना जाता है. इसमें पश्चिम बंगाल के 4,133 स्कूल शामिल हैं जहां पर किसी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है. पंजाब में करीब 19 स्कूल हैं जहां कोई छात्र नहीं था लेकिन वहां पर 53 शिक्षक तैनात थे.
जहां एक तरफ रिपोर्ट में ऐसे स्कूलों का खुलासा हुआ जो बिना छात्रों के एडमिशन वाले रहे. वहीं, देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो बिना छात्रों के एडमिशन वाला हो, उनमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी समेत हरियाणा जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों शामिल हैं. यहां पर एक भी शून्य-नामांकन वाला स्कूल नहीं है.