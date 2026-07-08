/1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ 1 टीचर, हजारों स्कूलों में ZERO छात्र; क्या कहती है सरकारी रिपोर्ट?

Education Ministry Report 2026: शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (PGI-D) 2025-26 रिपोर्ट को साझा करते हुए ये जानकारी दी कि देश में एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं. इस आंकड़े के साथ नया रिकॉर्ड बना और भारत में पहली बार करीब 1.03 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं. वहीं, एक रिपोर्ट और साझा की गई जिससे पता चला कि अभी भी कई स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक द्वारा चल रहा है.