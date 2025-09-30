अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल-कॉलेज में शुरू हो सकती है आयुर्वेद की पढ़ाई! नया सिलेबस हो रहा तैयार

Ayurveda in School and College: भारत सरकार अब स्कूल और कॉलेजों में आयुर्वेद को जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर एनसीईआरटी (NCERT) और यूजीसी (UGC) ने स्कूल और हायर एजुकेशन में इसे जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है. संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नया सिलेबस अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है. बता दें, ये जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने दी है.

आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने दी जानकारी

आयुष मंत्रालय के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये जानकारी दी गई है, जिसे आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने री-ट्वीट भी किया है. ट्वीट में बताया गया कि आने वाले समय में स्कूलों और हायर एजुकेशन संस्थानों में आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू हो सकती है. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने कहा कि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि जीवनशैली और स्वास्थ्य की भारतीय परंपरा को अपनाने का माध्यम होगा.

नया सिलेबस हो रहा तैयार

उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी (NCERT) और यूजीसी (UGC) नए सिलेबस पर काम कर रही है. संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले एकेडमिक सेशन में आयुर्वेद का नया सिलेबस जोड़ा जा सकता है. हालांकि, काम कब तक पूरा होगा, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. उन्होंने आगे कहा कि गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने स्कूली शिक्षा में भारतीय नॉलेज सिस्टम को पहले ही शामिल कर लिया है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रतावराव जाधव ने साफ किया कि आयुर्वेद और एलोपैथी एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं. बल्कि दोनों ही सिस्टम एक-दूसरे के लिए पूरक हैं. दोनों ही सरकार के पद्धतियों के लाभों को जोड़कर आम जनता को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में काम कर रही हैं