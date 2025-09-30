Advertisement
trendingNow12942178
Hindi Newsशिक्षा

अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल-कॉलेज में शुरू हो सकती है आयुर्वेद की पढ़ाई! नया सिलेबस हो रहा तैयार

Ayurveda in School and College: भारत सरकार अब स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस में आयुर्वेद शामिल करने जा रही है. संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नया सिलेबस अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल-कॉलेज में शुरू हो सकती है आयुर्वेद की पढ़ाई! नया सिलेबस हो रहा तैयार

Ayurveda in School and College: भारत सरकार अब स्कूल और कॉलेजों में आयुर्वेद को जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर एनसीईआरटी (NCERT) और यूजीसी (UGC) ने स्कूल और हायर एजुकेशन में इसे जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है. संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नया सिलेबस अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है. बता दें, ये जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने दी है. 

आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने दी जानकारी 
आयुष मंत्रालय के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये जानकारी दी गई है, जिसे आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने री-ट्वीट भी किया है. ट्वीट में बताया गया कि आने वाले समय में स्कूलों और हायर एजुकेशन संस्थानों में आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू हो सकती है. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतावराव जाधव ने कहा कि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि जीवनशैली और स्वास्थ्य की भारतीय परंपरा को अपनाने का माध्यम होगा.

IIT रुड़की से ग्रेजुएशन; फिर बनें IAS अधिकारी, अब संभालेंगे मुख्य सचिव का पद, जानें राजीव वर्मा के बारे में सब कुछ

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

नया सिलेबस हो रहा तैयार
उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी (NCERT) और यूजीसी (UGC) नए सिलेबस पर काम कर रही है. संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले एकेडमिक सेशन में आयुर्वेद का नया सिलेबस जोड़ा जा सकता है. हालांकि, काम कब तक पूरा होगा, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.  उन्होंने आगे कहा कि गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने स्कूली शिक्षा में भारतीय नॉलेज सिस्टम को पहले ही शामिल कर लिया है. 

1 लाख 40 हजार रुपये तक सैलरी! B.Tech पास वाले कर लें फटाफट अप्लाई; आखिरी मौका कल, जानें कैसे

वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रतावराव जाधव ने साफ किया कि आयुर्वेद और एलोपैथी एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं. बल्कि दोनों ही सिस्टम एक-दूसरे के लिए पूरक हैं. दोनों ही सरकार के पद्धतियों के लाभों को जोड़कर आम जनता को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में काम कर रही हैं

 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

AyurvedaNCERT

Trending news

करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
;