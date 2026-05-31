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Hindi Newsशिक्षाUPSC नहीं तो क्या करियर खत्म! इन 5 सरकारी भर्तियों में मिल सकती है IAS जैसी नौकरी और तगड़ा सैलरी पैकेज, जानें कब-कहां निकलते हैं फॉर्म

UPSC नहीं तो क्या करियर खत्म! इन 5 सरकारी भर्तियों में मिल सकती है IAS जैसी नौकरी और तगड़ा सैलरी पैकेज, जानें कब-कहां निकलते हैं फॉर्म

यूपीएससी में चयन न होने पर भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती. PCS, SSC CGL, RBI Grade B, NABARD Grade A/B और CAPF जैसी कई प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां हैं, जहां यूपीएससी की तैयारी बड़ा फायदा दिला सकती है. जानिए कौन-से विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 31, 2026, 09:07 AM IST
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UPSC नहीं तो क्या करियर खत्म! इन 5 सरकारी भर्तियों में मिल सकती है IAS जैसी नौकरी और तगड़ा सैलरी पैकेज, जानें कब-कहां निकलते हैं फॉर्म

अगर आपका सपना IAS, IPS या IFS बनने का है और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. हर साल लाखों उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है. ऐसे में कई अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी वर्षों की मेहनत बेकार चली गई. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. यूपीएससी की तैयारी आपको इतना मजबूत ज्ञान और विश्लेषण क्षमता देती है कि उसके दम पर कई दूसरी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में भी शानदार करियर बनाया जा सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा ‘प्लान बी’ तैयार रखने की सलाह देते हैं.

यूपीएससी इतना कठिन क्यों है?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती है. हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन चयन प्रतिशत बेहद कम रहता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह आंकड़ा लगभग 0.1 से 0.2 प्रतिशत के बीच होता है. इस साल भी प्रीलिम्स परीक्षा का स्तर काफी कठिन बताया गया और कई उम्मीदवार परीक्षा के बाद चिंतित नजर आए. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कटऑफ कम जा सकती है, लेकिन केवल अनुमान के भरोसे नहीं रहना चाहिए. ऐसे में उम्मीदवारों को अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका करियर सुरक्षित रहे.

पीसीएस क्यों है सबसे बड़ा विकल्प?

अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी मजबूत है, तो राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) जैसी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का बड़ा हिस्सा यूपीएससी जैसा ही होता है. इन परीक्षाओं के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति मिलती है. कई राज्यों में इन अधिकारियों का रुतबा और जिम्मेदारियां भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं. इसलिए यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए पीसीएस सबसे स्वाभाविक विकल्प माना जाता है.

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SSC और RBI में क्या मौके हैं?

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की CGL और CPO जैसी परीक्षाएं भी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर लेकर आती हैं. SSC CGL के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अधिकारी स्तर की नौकरियां मिलती हैं. इसके अलावा RBI Grade B परीक्षा भी एक प्रतिष्ठित विकल्प है. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी बनने पर आकर्षक वेतन, बेहतरीन सुविधाएं और शानदार करियर ग्रोथ मिलती है. यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इन परीक्षाओं का सिलेबस काफी हद तक परिचित होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

नाबार्ड और CAPF क्यों हैं खास?

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ग्रेड A और ग्रेड B भर्तियां भी शानदार करियर विकल्प हैं. ग्रामीण विकास, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह बेहतरीन अवसर माना जाता है. वहीं यूपीएससी द्वारा आयोजित CAPF (Assistant Commandant) परीक्षा के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अधिकारी बनने का मौका मिलता है. इसमें नेतृत्व क्षमता, सामान्य अध्ययन और प्रशासनिक समझ की जरूरत होती है, जो यूपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहले से मौजूद होती है. इसलिए अगर सिविल सेवा का सपना पूरा नहीं होता, तब भी ये विकल्प एक सम्मानजनक और सफल.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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