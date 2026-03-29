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Hindi Newsशिक्षाहाथ से न निकल जाए ये मौका, यूपी से एमपी तक नौकरियों की बरसात; 6500 से ज्यादा पदों पर निकली सीधी भर्ती

हाथ से न निकल जाए ये मौका, यूपी से एमपी तक नौकरियों की बरसात; 6500 से ज्यादा पदों पर निकली सीधी भर्ती

Govt jobs march 2026: मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में यूपी, एमपी और हिमाचल सहित कई राज्यों में 6500 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां निकली हैं. इनमें यूपीएसएसएससी तकनीकी सहायक, कोल इंडिया अप्रेंटिस और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे जरूरी पद शामिल हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:12 PM IST
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हाथ से न निकल जाए ये मौका, यूपी से एमपी तक नौकरियों की बरसात; 6500 से ज्यादा पदों पर निकली सीधी भर्ती

Govt jobs march 2026: मार्च 2026 का आखिरी हफ्ता सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. अलग-अलग राज्यों और विभागों में 6500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और कोल इंडिया जैसी बड़ी संस्थाओं ने कई अवसर दिए हैं. यह उन उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है जो स्थिर नौकरी और सुरक्षित करियर चाहते हैं. आइए इन सभी भर्तियों को आसान भाषा में समझते हैं.

सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2759 पदों पर भर्ती निकली है. इन पदों के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी में ग्रेजुएशन होना जरूरी है. साथ ही PET 2025 स्कोरकार्ड भी मान्य होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक वेतन मिलेगा.. आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होगी और 11 जून 2026 तक चलेगी.

सहायक कंपनी ने भी निकाली भर्ती

इसके अलावा कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने 1600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा और 10वीं-11वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. यह खास तौर पर माइनिंग और इंजीनियरिंग में अनुभव पाने का अच्छा मौका है.. इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयन मेरिट के आधार पर होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 रखी गई है.

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ASO और ARO के 929 पदों पर भी भर्ती

उत्तर प्रदेश में ही ASO और ARO के 929 पदों पर भी भर्ती निकली है.. इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 अप्रैल 2026 है. वहीं फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भी भर्ती चल रही है. इसके लिए उम्मीदवार के पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है. PET 2025 स्कोर भी मान्य होना चाहिए. फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 मार्च 2026 है.

डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती

अन्य राज्यों में भी कई मौके सामने आए हैं. मध्य प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती निकली है.. इसमें 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2026 है.. वहीं हिमाचल प्रदेश में JBT शिक्षकों के 600 पदों पर भर्ती हो रही है. इसके लिए आवेदन 6 अप्रैल 2026 तक किए जा सकते हैं. इस तरह कुल मिलाकर यह समय नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सही जानकारी और समय पर आवेदन करके वे इन अवसरों का फायदा उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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