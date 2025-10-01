Advertisement
trendingNow12944069
Hindi Newsशिक्षा

GPSC MO Exam Schedule 2025: जीपीएससी मेडिकल ऑफिस प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

GPSC MO Exam Schedule 2025 Released: गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने मेडिकल ऑफिसर (MO) भर्ती 2025 के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GPSC MO Exam Schedule 2025: जीपीएससी मेडिकल ऑफिस प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

GPSC Medical Officer Exam Schedule 2025 Released: गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने मेडिकल ऑफिसर (MO) भर्ती 2025 के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल आज यानी 1 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट  gpsc.gujarat.gov.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवार ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद एग्जाम शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस दिन होगी परीक्षा 
जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. इससे पहले परीक्षा की डेट 12 अक्टूबर, 2025 तय की गई थी, जिसमें अब बदलाव किया गया है. जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के माध्यम से रिक्त 100 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वर्ग के अनुसार वो इस प्रकार है-

  • सामान्य - 12 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • EWS - 10 पद

  • SEBC - 51 पद

  • SC - 12 पद

  • ST - 15 पद

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले छात्रों की बल्ले-बल्ले, पूरे देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

परीक्षा पैटर्न 
जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 3 घंटे के लिए होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 मल्टीपल च्वाईस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. वहीं, जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें ही इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो 100 मार्क्स के लिए आयोजित की जाएगी. वहीं, चयनिच उम्मीदवारों की सैलरी 53,100 से 1,67,800 रुपये प्रति महीने होगी. 

ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम शेड्यूल 
जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा शेड्यूल चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां PDF फॉर्म में शेड्यूल स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एग्जाम शेड्यूल चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • लास्ट में शेड्यूल का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: AIIMS INI CET Registration 2026: एम्स आईएनआई सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GPSC MO Exam Schedule 2025GPSC Medical Officer Exam Schedule 2025 Released

Trending news

63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
;