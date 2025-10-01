GPSC MO Exam Schedule 2025: जीपीएससी मेडिकल ऑफिस प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

GPSC Medical Officer Exam Schedule 2025 Released: गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने मेडिकल ऑफिसर (MO) भर्ती 2025 के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल आज यानी 1 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवार ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद एग्जाम शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन होगी परीक्षा

जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. इससे पहले परीक्षा की डेट 12 अक्टूबर, 2025 तय की गई थी, जिसमें अब बदलाव किया गया है. जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के माध्यम से रिक्त 100 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वर्ग के अनुसार वो इस प्रकार है-

सामान्य - 12 पद

EWS - 10 पद

SEBC - 51 पद

SC - 12 पद

ST - 15 पद

परीक्षा पैटर्न

जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 3 घंटे के लिए होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 मल्टीपल च्वाईस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. वहीं, जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें ही इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो 100 मार्क्स के लिए आयोजित की जाएगी. वहीं, चयनिच उम्मीदवारों की सैलरी 53,100 से 1,67,800 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम शेड्यूल

जीपीएससी मेडिकल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा शेड्यूल चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां PDF फॉर्म में शेड्यूल स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एग्जाम शेड्यूल चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

लास्ट में शेड्यूल का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

