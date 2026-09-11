/कक्षा 12 के छात्र की डॉक्यूमेंट्री ने समावेशी डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी को दिया नया नजरिया

शिव नाडर स्कूल, नोएडा के कक्षा 12 के छात्र प्रियांश सिन्हा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘द शेप ऑफ बिलॉन्गिंग’ का प्रीमियर 31 अगस्त को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित मैगनोलिया में हुआ. फिल्म ने एक्सेसिबिलिटी और समावेशी डिजाइन को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश की.
इस कार्यक्रम में आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर, शिक्षक, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता और एक्सेसिबिलिटी विशेषज्ञ शामिल हुए. शिक्षा के नजरिए से यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसे एक स्कूली छात्र ने समाज और डिजाइन से जुड़े एक गंभीर विषय को समझने और लोगों तक पहुंचाने के प्रयास के रूप में तैयार किया.
फिल्म किस सवाल को उठाती है?
‘द शेप ऑफ बिलॉन्गिंग’ को A Sensory Exploration of Every Brick and Path के रूप में पेश किया गया है. डॉक्यूमेंट्री यह समझने की कोशिश करती है कि जिन जगहों में लोग रहते, पढ़ते और काम करते हैं, वे उनके अनुभव को किस तरह प्रभावित करती हैं. फिल्म एक्सेसिबिलिटी को केवल रैंप, लिफ्ट या व्हीलचेयर की सुविधा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि दृष्टि, सुनने, चलने के साथ-साथ संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक जरूरतों पर भी ध्यान देती है.
किन जरूरतों को समझना जरूरी है?
फिल्म में ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, डिमेंशिया, सेंसेरी प्रोसेसिंग में अंतर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों वाले लोगों के अनुभवों को भी एक्सेसिबिलिटी की चर्चा का हिस्सा बनाया गया है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं, जो उस समय देश की आबादी का 2.21 प्रतिशत थे. ऐसे में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान और शहरी क्षेत्रों की डिजाइनिंग में अलग-अलग जरूरतों को समझना शिक्षा और सामाजिक जागरूकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है.
विशेषज्ञों ने क्या कहा?
फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें शिव नाडर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अंशु शर्मा, पैरालंपिक पदक विजेता और पद्म श्री, खेल रत्न व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉ. दीपा मलिक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली के डीन रिसर्च डॉ. सेवा राम, एक्शन फॉर ऑटिज्म की फाउंडर डायरेक्टर मेरी बरुआ और Know Disability के संस्थापक मोहित आहूजा शामिल हुए. चर्चा में शिक्षा, आर्किटेक्चर और दिव्यांगता अधिकारों के नजरिए से संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक समावेशन पर बात हुई.
छात्रों के लिए यह पहल क्यों खास है?
डॉ. दीपा मलिक ने कहा कि भारत में एक्सेसिबिलिटी की चर्चा अक्सर रैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रही है, जबकि वास्तविक समावेशन इससे कहीं आगे है. वहीं मेरी बरुआ ने बताया कि ऑटिज्म और सेंसेरी प्रोसेसिंग में अंतर वाले लोगों के लिए कोई जगह आरामदायक भी हो सकती है और रोजमर्रा की चुनौती भी. प्रियांश सिन्हा ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी को जगहों की कल्पना और डिजाइन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
इस इवेंट में क्या खास रहा?
यह कार्यक्रम इसलिए खास रहा क्योंकि एक कक्षा 12 के छात्र ने शिक्षा को सिर्फ किताबों और कक्षा तक सीमित न रखते हुए आर्किटेक्चर, दिव्यांगता अधिकार और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों से जोड़ा. कार्यक्रम में शिव नाडर स्कूल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों के साथ आर्किटेक्ट, मनोवैज्ञानिक, अर्बन प्लानर और एक्सेसिबिलिटी विशेषज्ञ शामिल हुए. दोपहर 3 से 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम के बाद हाई टी भी रखी गई. डॉक्यूमेंट्री का यह प्रीमियर फिल्म की सार्वजनिक शुरुआत रहा और आगे इसकी व्यापक स्क्रीनिंग और आउटरीच की योजना है.