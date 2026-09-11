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कक्षा 12 के छात्र की डॉक्यूमेंट्री ने समावेशी डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी को दिया नया नजरिया

शिव नाडर स्कूल, नोएडा के कक्षा 12 के छात्र प्रियांश सिन्हा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘द शेप ऑफ बिलॉन्गिंग’ का प्रीमियर 31 अगस्त को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित मैगनोलिया में हुआ.

Published: Sep 11, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:22 PM IST
कक्षा 12 के छात्र की डॉक्यूमेंट्री ने समावेशी डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी को दिया नया नजरिया

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