/कक्षा 12 के छात्र की डॉक्यूमेंट्री ने समावेशी डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी को दिया नया नजरिया

यह कार्यक्रम इसलिए खास रहा क्योंकि एक कक्षा 12 के छात्र ने शिक्षा को सिर्फ किताबों और कक्षा तक सीमित न रखते हुए आर्किटेक्चर, दिव्यांगता अधिकार और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों से जोड़ा. कार्यक्रम में शिव नाडर स्कूल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों के साथ आर्किटेक्ट, मनोवैज्ञानिक, अर्बन प्लानर और एक्सेसिबिलिटी विशेषज्ञ शामिल हुए. दोपहर 3 से 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम के बाद हाई टी भी रखी गई. डॉक्यूमेंट्री का यह प्रीमियर फिल्म की सार्वजनिक शुरुआत रहा और आगे इसकी व्यापक स्क्रीनिंग और आउटरीच की योजना है.