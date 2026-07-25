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Study Abroad: 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए गुड न्यूज, ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में 50% फीस माफ! जानें किसे मिल सकेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों के लिए वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की घोषणा की है. चयनित छात्रों को 2026 और 2027 में शुरू होने वाले UG और PG कोर्स के लिए पूरी पढ़ाई के दौरान 50% ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 25, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:46 PM IST
Study Abroad: 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए गुड न्यूज, ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में 50% फीस माफ! जानें किसे मिल सकेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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