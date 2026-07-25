/Study Abroad: 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए गुड न्यूज, ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में 50% फीस माफ! जानें किसे मिल सकेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. यूनिवर्सिटी नेवाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की घोषणा की है, जिसके तहत योग्य भारतीय छात्रों को अपनी पूरी डिग्री के दौरान 50 प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी. यह स्कॉलरशिप 2026 और 2027 में शुरू होने वाले फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वाले मेधावी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए है. इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा का अवसर देना है.
इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को पूरी डिग्री अवधि तक ट्यूशन फीस का 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए छात्रों को स्कॉलरशिप की सभी शर्तों का लगातार पालन करना होगा. यह लाभ अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट दोनों तरह के कोर्सवर्क प्रोग्राम पर लागू होगा. इससे विदेश में पढ़ाई का खर्च काफी कम हो सकता है और भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा हासिल करना पहले की तुलना में अधिक आसान बन सकता है.
इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र भारत के नागरिक होने चाहिए. आवेदक नया छात्र होना चाहिए और स्कॉलरशिप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले Griffith University से एडमिशन ऑफर (Letter of Offer) प्राप्त होना जरूरी है. इसके अलावा, पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड में कम से कम 6.0 GPA या उसके समकक्ष अंक होने चाहिए. उम्मीदवार को चुने गए कोर्स की सभी शैक्षणिक और अंग्रेजी भाषा संबंधी प्रवेश शर्तें भी पूरी करनी होंगी. साथ ही, छात्र को 2026 या 2027 में फुल-टाइम पढ़ाई शुरू करनी होगी.
स्कॉलरशिप पाने के इच्छुक छात्रों को सबसे पहले ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के पात्र अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट कोर्स में आवेदन करना होगा. एडमिशन का Letter of Offer मिलने के बाद छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ एक पर्सनल स्टेटमेंट भी जमा करना होगा. इसके बाद यूनिवर्सिटी की चयन समिति सभी पात्र आवेदनों की समीक्षा करेगी और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम की जानकारी दी जाएगी.
विदेश में पढ़ाई का सबसे बड़ा खर्च ट्यूशन फीस होती है. ऐसे में 50 प्रतिशत फीस छूट देने वाली यह स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है. जो छात्र ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, वे समय रहते अपनी शैक्षणिक तैयारी, अंग्रेजी भाषा की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज पूरे कर आवेदन कर सकते हैं. यह स्कॉलरशिप न केवल आर्थिक बोझ कम करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हासिल करने का बेहतर मौका भी देगी.