UPSC से लेकर Board Exams तक, क्या है ग्रुप स्टडी के फायदे और नुकसान?

Group Study Pros and Cons: चाहे 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो या फिर UPSC जैसी कठिन परीक्षा की बात हो. हर छात्र के मन एक सवाल जरूर आता है कि अकेले पढ़ाई करना बेहतर है या फिर ग्रुप स्टडी बेस्ट रहेगा? इसे लेकर लोगों की भी अलग-अलग तरह की राय और सलाह होती है. किसी की नजर में ग्रुप स्टडी फायदेमंद है. जबकि, कुछ का मानना है कि अकेले पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर है और ग्रुप स्टडी से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है. अलग-अलग तरह की सोच और बातें. अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है या आप भी जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करने का कौन सा तरीका बेहतर है? तो आइए ग्रुप स्टडी के फायदे और नुकसान जानते हैं.

क्या हैं ग्रुप स्टडी के फायदे (Group Study Advantages)

ग्रुप स्टडी का पहले मतलब जान लीजिए. अगर आप दो से ज्यादा लोगों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे ग्रुप स्टडी कहा जाता है. इसका फायदा ये होता है कि पढ़ाई के दौरान अगर कोई टॉपिक समझ न आए या किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करनी हो तो ग्रुप स्टडी बेहतर है. इसके जरिए कांसेप्ट क्लियर हो सकता है.

इसके अलावा एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए भी ग्रुप स्टडी को बेहतर माना जाता है. अगर पढ़ते-पढ़ते ध्यान भटकता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है लेकिन अन्य ग्रुप में लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप भी उन्हें देखकर पढ़ने लगते हैं. इसलिए ग्रुप स्टडी मोटिवेशन और अनुशासन बढ़ता है.

यहां तक किसी तरह का डाउट होता है तो आपस में सॉल्व भी आसानी से हो जाता है. ग्रुप स्टडी के दौरान रिवीजन करना भी मजेदार होता है और आप खेल-खेल में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं.

क्या हैं ग्रुप स्टडी के नुकसान (Group Study Disadvantages)

ग्रुप स्टडी के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं. अक्सर कुछ छात्रों से ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं हो पाती है. वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ने की बजाए दूसरी चीजों में लग जाते हैं या बातें करने लगते हैं जिससे उनके साथ-साथ अन्य साथ पढ़ रहे छात्रों को भी समय बर्बाद हो जाता है.

अगर आपकी पढ़ाई करने की स्पीड धीरे है तो आपके लिए तब समस्या बढ़ सकती है जब साथ पढ़ रहे अन्य साथी तेज स्पीड के साथ पढ़ते हैं. ऐसे में आप उनसे पीछे रह जाएंगे जो आपका मोटिवेशन घटा सकता है. इसके अलावा अगर तुलना का माहौल बन जाए तो मानसिक दबाव बढ़ सकता है. कौन कितना समझदार है या किसे कितना ज्यादा आता है, ऐसी तुलना से ग्रुप स्टडी आपके लिए फायदेमंद की जगह नुकसानदायक हो सकती है.

अगर आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनुशासन बना लें और टाइम टेबल का खास ध्यान रखें. छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर करें या ऐसे टॉपिक पढ़ें जिसमें ग्रुप डिस्कशन की अधिक जरूरत होती है जिससे ग्रुप स्टडी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

