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GSEB Gujarat Board HSC 12th Result 2026 OUT: गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

GSEB Gujarat Board HSC 12th Result 2026 OUT: जीएसईबी बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट के अलावा WhatsApp के माध्यम से भी एचएससी 12वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 04, 2026, 10:01 AM IST
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GSEB Gujarat Board HSC 12th Result 2026 OUT
GSEB Gujarat Board HSC 12th Result 2026 OUT

GSEB Gujarat Board HSC 12th Result 2026 OUT: गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने आज यानी 4 मई 2026 को 12वीं (HSC) का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे समय से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स इस साल आयोजित की गई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट को आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड मिल सकेगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं. कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट और सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकते हैं. 12वीं के स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के अलावा WhatsApp के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और सीट नंबर दर्ज करना होगा जिसे एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं. 

कैसे चेक करें गुजरात बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

  1. सबसे पहले गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाएं.

  2. होमपेज पर गुजरात एचएससी रिजल्ट 2026 का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

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  3. स्टूडेंट को अपना सीट नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा.

  4. इसके बाद स्क्रीन पर 12वीं का परिणाम दिख जाएगा.

  5. यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक और स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

  6. आप चाहें तो स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें.

WhatsApp से कैसे चेक करें गुजरात बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट अगर लोडिंग में समय लगाए या चलाने में दिक्कत आए तो स्टूडेंट्स चिंता न करें वो व्हाट्सएप की सुविधा को अपना सकते हैं. 12वीं का परिणाम चेक करने के लिए स्टूडेंट को अपने फोन में WhatsApp नंबर- 6357300971 पर सेव करना होगा. इसके बाद इस नंबर पर ऐप के जरिए अपना सीट नंबर भेज दें और फिर सरल स्टेप को फॉलो करके स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

कितने प्रतिशत लाने वाले होंगे पास?

गुजरात बोर्ड कक्षा 12वीं पास करने के लिए स्टूडेंट को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लेकर आने होंगे और कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक आना चाहिए. सभी सब्जेक्ट में डी ग्रेड आने वाले स्टूडेंट्स को पास माना जाएगा. ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वो पुनर्मूल्यांकन या पूरक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि इस साल गुजरात बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक किया गया. पेपर-पेन के साथ ऑफलाइन मोड की इस परीक्षा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक सिर्फ एक ही शिफ्ट में किया गया था. 

ये भी पढ़ें- CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द, स्टूडेंट्स और माता-पिता कैसे हैंडल करें रिजल्ट डे; 90% लोग कर देते हैं ये गलतियां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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