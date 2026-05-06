Gujarat GSEB Board 10th Result: गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बस थोड़ी देर में... gseb.org पर ऐसे चेक करें अपना स्कोर

Gujarat Board 10th Result 2026: गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. ये रिजल्ट आज 8 बजे घोषित किया जाएगा. जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे. बोर्ड ने रिजल्ट चेक करने के लिए कई तरीके उपलब्ध कराए हैं. छात्र आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं.

इस साल गुजरात बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है. रिजल्ट जारी होते ही छात्र gseb.org और result.gseb.org वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया बहुत आसान है. छात्रों को वेबसाइट पर जाकर क्लास 10 रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना सीट नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा. सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिख जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं. बोर्ड ने व्हाट्सएप के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है. इसके लिए छात्रों को 6357300971 नंबर पर मैसेज भेजना होगा.

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परीक्षा पास करने के लिए कितने फीसदी नंबर लाना जरूरी?

परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. साथ ही कुल मिलाकर भी 33 प्रतिशत अंक होना चाहिए. जो छात्र इस मानक को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें फेल माना जाएगा. ऐसे छात्रों को बाद में सुधार परीक्षा का मौका दिया जाएगा. इससे वे अपने अंक बेहतर कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं.

अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में रिजल्ट 8 मई को घोषित हुआ था. उस समय कुल पास प्रतिशत 83.08 रहा था. करीब 7 लाख 46 हजार से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 6 लाख 20 हजार से अधिक पास हुए थे. वहीं 2024 में पास प्रतिशत 82.56 रहा था. इस बार भी छात्रों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है. अब सभी की नजर 6 मई सुबह 8 बजे आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई है.