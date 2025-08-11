Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं पास महिलाओं के लिए यहां निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन
Advertisement
trendingNow12876136
Hindi Newsशिक्षा

Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं पास महिलाओं के लिए यहां निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Government Job: महिला एवं बाल विकास, गुजरात की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 9,895 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त, 2025 से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर दें. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं पास महिलाओं के लिए यहां निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: नौकरी करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है. गुजरात की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने 9000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. महिला एवं बाल विकास, गुजरात की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 9,895 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जारी पद के लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है. पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2025 तय की गई है. इसलिए जो महिलाएं आवेदन करने के लिए सोच रही है, वो लास्ट जेट से पहले अप्लाई कर दें. 

इन पदों पर निकली भर्ती-

  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

  • मिनी कार्यकर्ता

  • सहायिका कार्यकर्ता

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की डिग्री का होना जरूरी है. जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता पद के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं की डिग्री और सहायिका कार्यकर्ता पद के लिए अप्लाई करने वाली उम्मीदवारों के पास 10वीं की डिग्री होना अनिवार्य है.

आयु सीमा 
उम्मीदवार जो जारी पद के लिए आवेदन करने वाले हैं, उनके लिए आयु सीमा निर्धारित किया गया है. जिसके मुताबिक, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 43 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कैंडिडेट्स के आयु की गणना 30 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. 

चयन प्रक्रिया
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. शैक्षणिक योग्यता और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही योग्य कैंडिडेट का चयन किया जाएगा. 

ICMAI CMA June 2025 रिजल्ट जारी, ये रहा इंटरमीडिएट; फाइनल एग्जाम रिजल्ट का नोटिस

इतनी होगी सैलरी

  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता - 10,000 रुपये

  • मिनी कार्यकर्ता - 10,000 रुपये 

  • सहायिका कार्यकर्ता - 5,500 रुपये

ऐसे करें आवेदन-
उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • इसके बाद जिला और पद चुनकर आवेदन फॉर्म भरें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए जरूर से निकाल लें. 

3,94,121 कैंडिडेट्स के लिए SSC के एडमिट कार्ड जारी, बिना इसके हो सकती है एंट्री?

About the Author
author img
दीपा मिश्रा

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025

Trending news

'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Parliament Monsoon Session LIVE: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी, राहुल-प्रियंका हिरासत से रिहा; लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित
breaking news
Parliament Monsoon Session LIVE: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी, राहुल-प्रियंका हिरासत से रिहा; लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
;