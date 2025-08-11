Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं पास महिलाओं के लिए यहां निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: नौकरी करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है. गुजरात की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने 9000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. महिला एवं बाल विकास, गुजरात की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 9,895 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जारी पद के लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है. पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2025 तय की गई है. इसलिए जो महिलाएं आवेदन करने के लिए सोच रही है, वो लास्ट जेट से पहले अप्लाई कर दें.

इन पदों पर निकली भर्ती-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

मिनी कार्यकर्ता

सहायिका कार्यकर्ता

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की डिग्री का होना जरूरी है. जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता पद के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं की डिग्री और सहायिका कार्यकर्ता पद के लिए अप्लाई करने वाली उम्मीदवारों के पास 10वीं की डिग्री होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

उम्मीदवार जो जारी पद के लिए आवेदन करने वाले हैं, उनके लिए आयु सीमा निर्धारित किया गया है. जिसके मुताबिक, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 43 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कैंडिडेट्स के आयु की गणना 30 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. शैक्षणिक योग्यता और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही योग्य कैंडिडेट का चयन किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता - 10,000 रुपये

मिनी कार्यकर्ता - 10,000 रुपये

सहायिका कार्यकर्ता - 5,500 रुपये

ऐसे करें आवेदन-

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद जिला और पद चुनकर आवेदन फॉर्म भरें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए जरूर से निकाल लें.

