GSEB 12th Result 2026 Date: इस दिन जारी हो सकता है गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, gseb.org पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

GSEB 12th Result 2026 Date: गुजरात बोर्ड के छात्रों के लिए रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी GSEB जल्द ही 2026 के नतीजे जारी कर सकता है. उम्मीद है कि कक्षा 12 यानी HSC का रिजल्ट 4 मई 2026 को घोषित किया जाएगा. इसके बाद कक्षा 10 यानी SSC का रिजल्ट 6 मई 2026 को जारी हो सकता है. सभी छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर देख सकेंगे.

इस साल HSC के साइंस और जनरल दोनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी होने की संभावना है. बोर्ड पिछले साल भी इसी पैटर्न पर चला था. 2026 में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च के बीच हुई थीं. 10वीं की परीक्षा सुबह के सत्र में हुई थी. वहीं 12वीं की परीक्षा दोपहर में आयोजित की गई थी. अब कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है.

समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी

इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी थी. SSC और HSC को मिलाकर करीब 15.28 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. कॉपियों की जांच के लिए 75 हजार से ज्यादा शिक्षकों को लगाया गया था. यह काम 454 केंद्रों पर किया गया. अब पूरा मूल्यांकन खत्म हो चुका है. इसी वजह से बोर्ड समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है.

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कैसे देखें रिजल्ट?

छात्र अपना रिजल्ट बहुत आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ अपना छह अंकों का सीट नंबर डालना होगा. यह नंबर एडमिट कार्ड पर लिखा होता है. रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट खोलनी होगी. फिर संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद सीट नंबर डालकर सबमिट करना होगा. स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी. इसमें विषयवार अंक, ग्रेड और कुल प्रतिशत की जानकारी होगी. छात्र इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं.

वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो तो क्या करें?

अगर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो छात्र अन्य तरीकों से भी रिजल्ट देख सकते हैं. व्हाट्सएप के जरिए भी रिजल्ट मिल सकता है. इसके लिए छात्रों को अपना सीट नंबर 6357300971 पर भेजना होगा. इसके अलावा SMS सेवा भी उपलब्ध है. पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. कुल मिलाकर भी 33 प्रतिशत होना चाहिए. यह रिजल्ट आगे की पढ़ाई और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए बहुत जरूरी होता है. इसलिए सभी छात्र इसे ध्यान से चेक करें और आगे की तैयारी शुरू करें.

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