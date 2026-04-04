गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई का सुनहरा मौका, 84,000+ सीटें हैं खाली; ऐसे करें तुरंत अप्लाई

gujarat rte admission 2026: गुजरात में RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में मुफ्त दाखिले के लिए 4 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. इस साल कुल 84,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश होगा और अभिभावकों को पहली बार स्कूल की टाइमिंग चुनने की सुविधा भी दी गई है.
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Gujarat rte admission 2026: गुजरात में शिक्षा का अधिकार यानी RTE के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस साल 2026 के लिए आवेदन 4 अप्रैल से शुरू हुए हैं. अब माता-पिता अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 में दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ये प्रक्रिया खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल तय की गई है. उस दिन रात 12 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं.
इस बार कुल सीटों की संख्या में थोड़ी कमी आई है. पिछले साल करीब 94 हजार सीटें थीं, लेकिन इस बार यह संख्या 84 हजार से थोड़ी ज्यादा है. RTE नियम के मुताबिक हर प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं. माध्यम के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सीटें गुजराती मीडियम में हैं. इनकी संख्या 41 हजार से ज्यादा है. वहीं इंग्लिश मीडियम में 40,262 सीटें उपलब्ध हैं. हिंदी मीडियम में 2,235 सीटें हैं, जबकि अन्य माध्यमों में करीब 320 सीटें रखी गई हैं.
इस साल एडमिशन प्रक्रिया में एक नया बदलाव भी किया गया है. अब अभिभावक स्कूल के साथ-साथ बच्चों के लिए टाइमिंग भी चुन सकते हैं. यानी वे यह तय कर सकते हैं कि बच्चा सुबह की शिफ्ट में पढ़ेगा या दोपहर की शिफ्ट में. पहले यह सुविधा नहीं थी. इसके अलावा प्राथमिकता सूची में भी बदलाव किया गया है. पहले आंगनवाड़ी से आने वाले बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी. लेकिन अब आरक्षित वर्ग के बच्चों को पहले मौका दिया जाएगा.
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा. फॉर्म भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है. इनमें जन्म तिथि का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं. अगर परिवार आयकर रिटर्न भरता है तो उसका दस्तावेज भी देना होगा. अगर आयकर रिटर्न नहीं है, तो खुद से एक घोषणा पत्र देना होगा कि आय टैक्स के दायरे में नहीं आती.
दस्तावेजों को लेकर खास सावधानी रखने की सलाह दी गई है. निवास प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी का बिल या वोटर आईडी मान्य होंगे. अगर ये दस्तावेज नहीं हैं, तभी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट स्वीकार किया जाएगा. नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा. इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, वैध आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे. आवेदन करने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास जरूर रखनी चाहिए, ताकि आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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