Weekend पर पढ़ाई, हाथ में PG डिग्री! वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी; इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया खास प्रोग्राम

PG Admission in Guru Gobind Singh Indraprastha University: अगर नौकरी करते हैं और साथ में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. जी हीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी है. दरअसल, नौकरीपेशा लोगों के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (Guru Gobind Singh Indraprastha University) ने खास प्रोग्राम लॉन्च किया है.

क्या है कोर्स?

ये खास कोर्स पीजी इन मास कम्यूनिकेशन (Post Graduation in Mass Communication) करने की इच्छा रख रहे लोगों के लिए है, जो नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई करना चाहते हैं. अगर आप भी इस कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं. मास कम्यूनिकेशन के लिए ये पीजी दो साल का होगा, जिसकी एक साल की फीस 95,000 रुपये है. इस कोर्स के लिए आपको सिर्फ हफ्ते में दो दिन शनिवार और रविवार को ही क्लास करना होगा.

जानें क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया?

इस कोर्स के लिए वो छात्र अप्वाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूरी की हो. वहीं, रिजल्ट में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. इस कोर्स के लिए एडमिशन ग्रेजुएशन के रिजल्ट और इंटरव्यू राउंड के आधार पर किया जाएगा.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? How to Register

छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.ipu.ac.in.