Advertisement
trendingNow13054919
Hindi Newsशिक्षाGuru Gobind Singh: धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए 4 बेटे, नहीं मानी थी हार; गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कितना जानते हैं आप

Guru Gobind Singh: धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए 4 बेटे, नहीं मानी थी हार; गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कितना जानते हैं आप

Guru Gobind Singh Jayanti 2025: धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटों की कुर्बानी देने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी को आज भी उनकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है. सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती है, आइए उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guru Gobind Singh: धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए 4 बेटे, नहीं मानी थी हार; गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कितना जानते हैं आप

Guru Gobind Singh Jayanti 2025: हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है. इस अवसर पर अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं और उनकी वीरता को याद किया जाता है. गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब आयोजित किया जाता है. उन्हें धर्म को सशक्त बनाने के लिए कई काम किए थे. यहां तक की धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों बेटों तक की कुर्बानी दे दी थी. चार पुत्रों के बलिदान से हजारों में साहस, भक्ति की भावना और ज्ञान बढ़ाया था. मुगल सेना तक उनके सामने डर से कांपती थी. गुरु गोबिंद सिंह के बारे में आप कितना जानते हैं, आइए जान लेते हैं.

कब होता है प्रकाश पर्व?

सिखों के 10वें और आखिरी गुरु के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी जाने जाते हैं. उनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था. सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर और गौरी की इकलौते बेटे थे. पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को श्री गुरु गोबिंद सिंह की जयंती होती है जिसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है. बचपन में उनका नाम गोबिंद राय था जिसे बाद में सिंह किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनें राय से सिंह गोबिंद जी?

बैसाखी के अवसर पर सन 1699 में श्री गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की. साथ ही 5 लोगों को अमृत चखाकर 5 प्यारे बनाए. इनमें सभी वर्गों के लोग थे और फिर जात-पात को मिटाने के उद्देश्य के कारण उन्होंने खुद भी अमृत चखा और दूसरों को भी अमृत चखने की सलाह दी. अमृत चखने के साथ ही गुरु गोबिंद राय से गोबिंद सिंह बन गए.

किसने की थी खालसा वाणी की स्थापना?

गुरु गोबिंद सिंह ने ही खालसा वाणी की स्थापना की थी. ‘वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह’ इसे हर एक सिख धर्म के लोग बोलते हैं और इस वाणी की शुरुआत गोबिंद सिंह ने ही की थी. औरंगजेब की सेना तक उनके सामने कांपने लगती थी. उनकी निडरता के सामने बड़े से बड़े राजा घबरा जाते थे.

3 पीढ़ियों ने की धर्म की रक्षा

इतिहास के पन्नों में गुरु गोबिंद सिंह जी को अधर्म, अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है. इनकी 3 पीढ़ियां रहीं जिन्होंने धर्म की रक्षा  लिए अपना बलिदान दिया. गोबिंद सिंह एक महान कवि के अलावा महान लेखक और संगीत के पारखी भी थे.

अपने 4 पुत्रों की दी कुर्बानी

गुरु गोबिंद सिंह जी के निडर योद्धा थे और पिता भी उन्होंने धर्म की रक्षा के सामने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा और बिना डरे चारों पुत्र- साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह को कुर्बान कर दिया. धर्म की रक्षा के लिए चारों पुत्रों की कुर्बानी के लिए आज भी याद किए जाते हैं. अपने जीवन काल में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 14 से भी ज्यादा युद्ध किए गए थे.

ये भी पढ़ें- Veer Bal Diwas 2025: हर साल क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस? ये है जवाब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Guru Gobind Singh Birthday

Trending news

पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती