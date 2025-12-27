Guru Gobind Singh: धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए 4 बेटे, नहीं मानी थी हार; गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कितना जानते हैं आप

Guru Gobind Singh Jayanti 2025: हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है. इस अवसर पर अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं और उनकी वीरता को याद किया जाता है. गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब आयोजित किया जाता है. उन्हें धर्म को सशक्त बनाने के लिए कई काम किए थे. यहां तक की धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों बेटों तक की कुर्बानी दे दी थी. चार पुत्रों के बलिदान से हजारों में साहस, भक्ति की भावना और ज्ञान बढ़ाया था. मुगल सेना तक उनके सामने डर से कांपती थी. गुरु गोबिंद सिंह के बारे में आप कितना जानते हैं, आइए जान लेते हैं.

कब होता है प्रकाश पर्व?

सिखों के 10वें और आखिरी गुरु के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी जाने जाते हैं. उनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था. सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर और गौरी की इकलौते बेटे थे. पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को श्री गुरु गोबिंद सिंह की जयंती होती है जिसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है. बचपन में उनका नाम गोबिंद राय था जिसे बाद में सिंह किया गया.

कैसे बनें राय से सिंह गोबिंद जी?

बैसाखी के अवसर पर सन 1699 में श्री गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की. साथ ही 5 लोगों को अमृत चखाकर 5 प्यारे बनाए. इनमें सभी वर्गों के लोग थे और फिर जात-पात को मिटाने के उद्देश्य के कारण उन्होंने खुद भी अमृत चखा और दूसरों को भी अमृत चखने की सलाह दी. अमृत चखने के साथ ही गुरु गोबिंद राय से गोबिंद सिंह बन गए.

किसने की थी खालसा वाणी की स्थापना?

गुरु गोबिंद सिंह ने ही खालसा वाणी की स्थापना की थी. ‘वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह’ इसे हर एक सिख धर्म के लोग बोलते हैं और इस वाणी की शुरुआत गोबिंद सिंह ने ही की थी. औरंगजेब की सेना तक उनके सामने कांपने लगती थी. उनकी निडरता के सामने बड़े से बड़े राजा घबरा जाते थे.

3 पीढ़ियों ने की धर्म की रक्षा

इतिहास के पन्नों में गुरु गोबिंद सिंह जी को अधर्म, अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है. इनकी 3 पीढ़ियां रहीं जिन्होंने धर्म की रक्षा लिए अपना बलिदान दिया. गोबिंद सिंह एक महान कवि के अलावा महान लेखक और संगीत के पारखी भी थे.

अपने 4 पुत्रों की दी कुर्बानी

गुरु गोबिंद सिंह जी के निडर योद्धा थे और पिता भी उन्होंने धर्म की रक्षा के सामने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा और बिना डरे चारों पुत्र- साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह को कुर्बान कर दिया. धर्म की रक्षा के लिए चारों पुत्रों की कुर्बानी के लिए आज भी याद किए जाते हैं. अपने जीवन काल में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 14 से भी ज्यादा युद्ध किए गए थे.

