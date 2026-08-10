/सिर्फ पढ़ाई नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी सीखेंगे छात्र, संत रविदास के विचारों से जुड़ेगा शिक्षा अभियान

संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देशभर में ‘समरसता संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है. अभियान के जरिए संत रविदास महाराज के समानता, भाईचारे और सामाजिक एकता के विचारों को समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. शिक्षा के नजरिए से यह पहल खास तौर पर विद्यार्थियों और युवाओं के बीच सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने से जुड़ी है.
अभियान के तहत संत रविदास महाराज की जन्मभूमि वाराणसी की पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में कलश यात्रा निकाली जा रही है. नागपुर के रास्ते यह यात्रा छत्रपति संभाजीनगर पहुंची, जहां भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक रविंद्र चव्हाण ने इसका स्वागत किया. इसका उद्देश्य संत रविदास के विचारों को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय समाज और नई पीढ़ी तक पहुंचाना बताया गया है.
शिक्षा में समानता क्यों जरूरी?
संत रविदास महाराज ने जाति और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और भाईचारे का संदेश दिया था. शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अवसर और बिना भेदभाव के पढ़ाई का अधिकार सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है. ऐसे में संत रविदास के विचार विद्यार्थियों के बीच समानता, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को समझाने का माध्यम बन सकते हैं.
महाराष्ट्र में कहां-कहां पहुंचेगा कलश?
वाराणसी से शुरू हुई कलश यात्रा जुलाई 2026 से फरवरी 2027 तक अलग-अलग चरणों में पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करेगी. संत रविदास महाराज की जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी राज्य के सभी जिलों तक पहुंचाई जाएगी. प्रत्येक स्थान पर कलश पूजन समारोह आयोजित किया जाएगा. इन आयोजनों के जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों और युवाओं को संत रविदास के सामाजिक विचारों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
युवाओं के लिए क्या है संदेश?
कार्यक्रम में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि संत रविदास महाराज ने जाति-धर्म की व्यवस्था से ऊपर उठकर समानता, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का संकल्प अभियान के माध्यम से लिया गया है. युवाओं के संदर्भ में यह संदेश शिक्षा, सामाजिक सहभागिता और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों से जोड़ा जा सकता है.
राष्ट्र निर्माण से कैसे जुड़ा अभियान?
रविंद्र चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के समरसता संबंधी विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया.
कार्यक्रम में कौन-कौन हुआ शामिल?
छत्रपति संभाजीनगर के मुकुंदवाड़ी स्थित संत रविदास मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ. इसके बाद कासलीवाल मैदान में कलश पूजन समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, विधायक नारायण कुचे, बबनराव लोणीकर, अनुराधा चव्हाण, किशन वानखेडे, संतोष दानवे, माधवी नाईक और सुहास शिरसाठ समेत कई नेता शामिल हुए. वारकरी, लिंगायत, वीरशैव, नाथ संप्रदाय, महानुभव पंथ और वैष्णव संत-महंत भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अभियान?
शिक्षा केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित नहीं है. विद्यार्थियों में समानता, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और संवैधानिक मूल्यों की समझ विकसित करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर चल रहा यह अभियान इन्हीं सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है. महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के विचार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.