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सिर्फ पढ़ाई नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी सीखेंगे छात्र, संत रविदास के विचारों से जुड़ेगा शिक्षा अभियान

संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा का समरसता संकल्प अभियान विद्यार्थियों और युवाओं को समानता, भाईचारे, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों से जोड़ने पर केंद्रित है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 10, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:14 PM IST
सिर्फ पढ़ाई नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी सीखेंगे छात्र, संत रविदास के विचारों से जुड़ेगा शिक्षा अभियान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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