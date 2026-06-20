50 Year Old Student Viral Video: कहते हैं 'पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है' जिसका उदाहरण देख भी लिया गया है. दरअसल, एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिस उम्र में लोग कमर दर्द, सिर दर्द जैसी समस्या लिए होते हैं. वहीं, एक महिला की चेहरे की मुस्कान ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो एक 50 वर्षीय महिला छात्र का है. 35 साल के बाद कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची महिला की वीडियो को देखकर काफी यूजर्स ने उनकी तारीफ की. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला के चेहरे पर वो ही कॉलेज छात्र जैसी खुशी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 50 वर्षीय महिला छात्र का वीडियो साझा किया गया है.
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि महिला के अपने एग्जाम सेंटर की ओर जा रही है और उनके चारों तरफ कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक वो हैं जो काफी उम्र की हैं. आसपास के स्टूडेंट्स उन्हें देख भी रहे हैं लेकिन इन सबकी चिंता किए बिना महिला के चेहरे पर 35 साल बाद कॉलेज में जाकर परीक्षा देने का उत्साह अलग ही नजर आ रहा है.
इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को मंजू नारंग नामक अकाउंट से साझा किया गया जिसके कैप्शन में लिखा गया कि 'पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, सच हो गया.' इसके अलावा वीडियो की में भी एक कैप्शन शो हो रहा है जिसमें लिखा है 'POV: 35 साल बीत चुके हैं और आप अभी भी अपने बैकलॉग पेपर क्लियर कर रहे हैं.' वीडियो में महिला के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही है और वो बोल रही हैं- 'Guys, आज मेरा एग्जाम है.' ये उत्साह ठीक वैसा ही नजर आ रहा है जैसे कभी एग्जाम के दिनों में छात्रों के चेहरे पर देखने को मिलता है.
सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी वायरल हुआ और कई यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला रहा. इस पर कई लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स द्वारा वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है जिसे शेयर भी काफी किया जा रहा है. कई यूजर्स ने लंबे ब्रेक के बाद फिर से अपने सपने को पूरा करने और पढ़ाई को जारी रखने के लिए तारीफ की है. कई यूजर्स उनके सफर को प्रेरणादायक बता रहे हैं.