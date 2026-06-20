50 Year Old Student Viral Video: कहते हैं 'पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है' जिसका उदाहरण देख भी लिया गया है. दरअसल, एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिस उम्र में लोग कमर दर्द, सिर दर्द जैसी समस्या लिए होते हैं. वहीं, एक महिला की चेहरे की मुस्कान ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो एक 50 वर्षीय महिला छात्र का है. 35 साल के बाद कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची महिला की वीडियो को देखकर काफी यूजर्स ने उनकी तारीफ की. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला के चेहरे पर वो ही कॉलेज छात्र जैसी खुशी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 50 वर्षीय महिला छात्र का वीडियो साझा किया गया है.