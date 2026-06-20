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'आज मेरा एग्जाम है...' 35 साल बाद कॉलेज पहुंची 50 वर्षीय महिला का वीडियो वायरल

50 Year Old Student Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 50 साल की महिला छात्र ने बताया कि वो 35 साल के बाद कॉलेज में परीक्षा देने आई हैं. इंटरनेट पर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:29 PM IST
'आज मेरा एग्जाम है...' 35 साल बाद कॉलेज पहुंची 50 वर्षीय महिला का वीडियो वायरल
Image Credit: 50 year old woman student

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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