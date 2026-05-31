न हवाई जहाज, न ट्रेन... फिर आखिर मुगल बादशाह मक्का कैसे पहुंचते थे? जानिए हैरान करने वाला सफर

Mughal Hajj Journey: मुगल काल में हज यात्रा बेहद कठिन और जोखिम भरी होती थी. यात्री पहले सूरत बंदरगाह पहुंचते, फिर जहाज से जेद्दा और वहां से ऊंट या पैदल मक्का जाते थे. पूरी यात्रा में 6 महीने से 1 साल तक लग सकता था. समुद्री तूफान, लुटेरे, बीमारी और भारी खर्च इसके सबसे बड़े चुनौती थे.
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देश में इस समय हज यात्रा का माहौल बेहद गर्म है. बड़ी संख्या में मुस्लिम जायरीन देश के अलग-अलग कोनों से मक्का-मदीना की मुकद्दस यात्रा पर रवाना हो रहे हैं. साल 2026 में 25 मई से सऊदी अरब के मक्का में पवित्र हज की शुरुआत हो चुकी है और वहां इन दिनों पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास झुलसा रहा है. ऐसे में आज के हाईटेक दौर में भी हज की राह आसान नहीं कही जा सकती. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से सैकड़ों साल पहले मुगलों के जमाने में, जब न आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज थे और न पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें, तब लोग मक्का कैसे पहुंचते थे? कैसे तय होता था वह महीनों लंबा, बेहद महंगा और खतरों से भरा सफर? आइए जानते हैं मुगल काल की उस अविश्वसनीय दास्तान को.
हज इस्लाम के पांच प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है. हर सक्षम मुसलमान जीवन में कम से कम एक बार मक्का जाकर हज करना चाहता है. मुगल काल में भी हज का धार्मिक महत्व उतना ही बड़ा था जितना आज है. हालांकि उस समय यात्रा करना बेहद कठिन था. कई मुगल बादशाह खुद हज पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने हज यात्रियों की मदद जरूर की. शाही परिवार, सूफी संत, व्यापारी और आम लोग बड़ी संख्या में हज के लिए निकलते थे. उनके लिए यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि ईमान, सब्र और त्याग की परीक्षा मानी जाती थी.
मुगल काल में भारत से हज जाने का सबसे बड़ा रास्ता समुद्री मार्ग था. उत्तर भारत, गुजरात और दक्कन के लोग पहले किसी बड़े बंदरगाह तक पहुंचते थे. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह सूरत था. लोग अपने शहरों से काफिलों के साथ निकलते और कई दिनों या हफ्तों की यात्रा के बाद सूरत पहुंचते थे. वहां जहाज मिलने और मौसम अनुकूल होने का इंतजार करना पड़ता था. इसके बाद जहाज अरब सागर पार कर जेद्दा या मोखा जैसे बंदरगाहों तक पहुंचते थे. वहां से ऊंट, घोड़े या पैदल मक्का की ओर यात्रा की जाती थी.
सूरत मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारिक केंद्र था. यहीं से अरब और लाल सागर की ओर जाने वाले जहाज रवाना होते थे. 17वीं सदी के कई यूरोपीय यात्रियों ने भी अपने लेखों में सूरत को हज यात्रियों का मुख्य केंद्र बताया है. मुगल शासकों को भी पता था कि हज यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है. इसलिए शाही परिवार अक्सर जहाजों को आर्थिक सहायता, उपहार और सुरक्षा उपलब्ध कराता था. सूरत से निकलने वाले जहाजों में व्यापारियों और जायरीन दोनों की बड़ी संख्या होती थी.
मुगल दौर में हज यात्रा का समय तय नहीं होता था. यह इस बात पर निर्भर करता था कि यात्री कहां से निकला है, मौसम कैसा है और समुद्री रास्ता कितना सुरक्षित है. दिल्ली, आगरा या लाहौर से सूरत पहुंचने में ही एक से दो महीने लग सकते थे. इसके बाद जहाज मिलने का इंतजार अलग करना पड़ता था. समुद्र की यात्रा सामान्य परिस्थितियों में तीन से छह सप्ताह तक चलती थी. यदि मौसम खराब हो जाए तो यह समय और बढ़ सकता था. इसलिए पूरी हज यात्रा पूरी कर वापस लौटने में छह महीने से लेकर एक साल तक लग जाना आम बात थी.
अरब सागर और लाल सागर का सफर बेहद जोखिम भरा माना जाता था. उस समय जहाज लकड़ी के बने होते थे और पूरी तरह हवा पर निर्भर रहते थे. समुद्री तूफान, ऊंची लहरें और खराब मौसम कई बार जानलेवा साबित होते थे. कई यात्रियों को समुद्री बीमारी हो जाती थी. लंबे सफर में भोजन और साफ पानी की कमी भी बड़ी समस्या थी. इसलिए हर यात्री इस यात्रा को भगवान के भरोसे शुरू करता था और सुरक्षित वापसी को किसी चमत्कार से कम नहीं मानता था.
16वीं और 17वीं सदी में हिंद महासागर के कई समुद्री रास्तों पर पुर्तगालियों का प्रभाव था. वे कई जहाजों से ‘कार्ताज़’ नाम का अनुमति पत्र मांगते थे. बिना अनुमति के जहाजों को रोका, लूटा या कब्जे में लिया जा सकता था. जहांगीर के शासनकाल में शाही जहाज ‘रहीमी’ को पुर्तगालियों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिससे मुगल दरबार बेहद नाराज हुआ था. यह घटना दिखाती है कि हज यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौतियों से भी जुड़ी हुई थी.
हज यात्रा हर किसी के बस की बात नहीं थी. यात्रियों को घर से बंदरगाह तक का खर्च, जहाज का किराया, भोजन, ठहरने और वापसी का खर्च खुद उठाना पड़ता था. कई गरीब लोग वर्षों तक पैसे जोड़ते थे, तब जाकर हज का सपना पूरा कर पाते थे. दूसरी ओर भीड़भाड़, गर्मी और साफ पानी की कमी के कारण बीमारी का खतरा भी बना रहता था. कई लोग यात्रा के दौरान बीमार पड़ जाते थे और कुछ कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाते थे.
मुगल इतिहास में गुलबदन बेगम का नाम विशेष रूप से लिया जाता है. बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में हज यात्रा की थी. उनके साथ कई शाही महिलाएं भी गई थीं. इससे पता चलता है कि मुगल दरबार में हज को लेकर गहरी आस्था थी. हालांकि शाही महिलाओं के लिए भी यह यात्रा आसान नहीं थी. उन्हें सुरक्षा, धन और बड़े काफिले की जरूरत पड़ती थी. अकबर ने भी हज यात्रियों की सहायता के लिए कई व्यवस्थाएं की थीं.
इतिहासकारों के अनुसार कोई भी प्रमुख मुगल बादशाह स्वयं मक्का जाकर हज नहीं कर पाया. इसकी सबसे बड़ी वजह शासन की जिम्मेदारियां और लंबा व खतरनाक सफर था. हालांकि बादशाहों ने हज को हमेशा सम्मान दिया. उन्होंने मक्का और मदीना के लिए दान, उपहार और आर्थिक सहायता भेजी. हज यात्रियों को भी मदद दी जाती थी. यही कारण है कि भले ही मुगल बादशाह खुद हज पर नहीं गए, लेकिन उनकी नीतियों में इस पवित्र यात्रा को महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था.
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