Quiz: ‘मदर इंडिया’ की मां को पहचानते हैं आप? सिर्फ सच्चे बॉलीवुड फैन ही दे पाएंगे सही जवाब

Happy Mother's Day Quiz in Hindi: मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है. मां बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों पर प्यार, ममता और त्याग लुटाती है. शायद यही वजह है कि हर साल मदर्स डे मनाकर मां के प्रति सम्मान और प्यार जताया जाता है. हालांकि सच तो यह है कि मां के लिए सिर्फ एक दिन कभी काफी नहीं हो सकता. बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, मां की नजर में वे हमेशा छोटे ही रहते हैं.

बॉलीवुड ने भी मां के इस अनमोल रिश्ते को कई यादगार फिल्मों के जरिए पर्दे पर उतारा है. कई अभिनेत्रियों ने मां का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. किसी ने त्याग की मिसाल पेश की, तो किसी ने ममता और हिम्मत की नई कहानी लिखी. मदर्स डे के इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड मदर क्विज. देखिए, फिल्मों की इन आइकॉनिक मांओं को आप कितना पहचानते हैं और क्या आप खुद को असली बॉलीवुड फैन साबित कर पाएंगे?

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