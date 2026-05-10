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Hindi Newsशिक्षाQuiz: ‘मदर इंडिया’ की मां को पहचानते हैं आप? सिर्फ सच्चे बॉलीवुड फैन ही दे पाएंगे सही जवाब

Quiz: ‘मदर इंडिया’ की मां को पहचानते हैं आप? सिर्फ सच्चे बॉलीवुड फैन ही दे पाएंगे सही जवाब

Bollywood Quiz: मदर्स डे के खास मौके पर बॉलीवुड की यादगार मांओं पर आधारित यह मजेदार क्विज आपके फिल्मी ज्ञान को परखेगा. जानिए मां के किरदार निभाने वाली उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और ममता भरे रोल से लाखों दिलों पर राज किया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 09:20 AM IST
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Quiz: ‘मदर इंडिया’ की मां को पहचानते हैं आप? सिर्फ सच्चे बॉलीवुड फैन ही दे पाएंगे सही जवाब

Happy Mother's Day Quiz in Hindi: मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है. मां बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों पर प्यार, ममता और त्याग लुटाती है. शायद यही वजह है कि हर साल मदर्स डे मनाकर मां के प्रति सम्मान और प्यार जताया जाता है. हालांकि सच तो यह है कि मां के लिए सिर्फ एक दिन कभी काफी नहीं हो सकता. बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, मां की नजर में वे हमेशा छोटे ही रहते हैं.

बॉलीवुड ने भी मां के इस अनमोल रिश्ते को कई यादगार फिल्मों के जरिए पर्दे पर उतारा है. कई अभिनेत्रियों ने मां का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. किसी ने त्याग की मिसाल पेश की, तो किसी ने ममता और हिम्मत की नई कहानी लिखी. मदर्स डे के इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड मदर क्विज. देखिए, फिल्मों की इन आइकॉनिक मांओं को आप कितना पहचानते हैं और क्या आप खुद को असली बॉलीवुड फैन साबित कर पाएंगे?

 

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1. फिल्म 'मदर इंडिया' में मां की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई?
नरगिस दत्त
मधुबाला
मीना कुमारी
वहीदा रहमान
2. किस बॉलीवुड फिल्म में शंकर महादेवन द्वारा गाया गया गीत "माँ" है?
रंग दे बसंती
तारे ज़मीन पर
बागबान
मदर इंडिया
3. फिल्म करण अर्जुन में सलमान और शाहरुख की मां का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया है?
राखी गुलज़ार
जया बच्चन
हेमा मालिनी
श्रीदेवी
4. इनमें से किस फिल्म में किरण खेर ने मां का किरदार नहीं निभाया है?
दोस्ताना
रंग दे बसंती
खूबसूरत
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे
5. फिल्म 'पा' में अमिताभ की मां का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था?
राखी गुलज़ार
शिल्पा शेट्टी
काजोल
विद्या बालन
6. फिल्म कुछ-कुछ होता है में अंजलि (काजोल) की मां की भूमिका किसने निभाई थी?
रीमा लागू
फरीदा जलाल
रेखा
वहीदा रहमान

 

About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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