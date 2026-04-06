Hari singh nalwa history: अफगानिस्तान को लंबे समय से सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता है. कारण साफ है. यहां कई बड़ी ताकतें आईं, लेकिन टिक नहीं सकीं. सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी आखिर में अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी. इसीलिए माना जाता है कि इस इलाके पर पूरी तरह नियंत्रण करना आसान नहीं रहा. लेकिन इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी हुआ, जिसने अफगानों को कड़ी चुनौती दी. उनका नाम हरी सिंह नालवा था.

हरी सिंह नालवा सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे. उन्होंने कश्मीर, हजारा और पेशावर जैसे अहम इलाकों में शासन संभाला. वे बेहद बहादुर और रणनीति में माहिर थे. उन्होंने कई बार अफगान लड़ाकों को हराया और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया. सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने खैबर दर्रे पर कंट्रोल स्थापित कर लिया. यही दर्रा सदियों तक भारत में आने का मुख्य रास्ता था.

भारत में घुसना कर दिया था मुश्किल

इतिहासकार बताते हैं कि उस समय अफगानिस्तान को लगभग अजेय माना जाता था. लेकिन नालवा ने हालात बदल दिए. उन्होंने सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करके अफगानों के लिए भारत में घुसना मुश्किल कर दिया. उस दौर में जब अफगान हमले बार-बार होते थे, तब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को मजबूत किया. एक सेना विदेशी विशेषज्ञों की मदद से संगठित की गई. दूसरी सेना की कमान हरी सिंह नालवा के हाथ में थी. यही सेना अफगानों के खिलाफ सबसे मजबूत साबित हुई.

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हरी सिंह नालवा की बहादुरी का अंदाजा उनकी शुरुआती लड़ाइयों से ही लग जाता है. 16 साल की उम्र में उन्होंने कसूर के युद्ध में हिस्सा लिया और अफगान शासक कुतुबुद्दीन खान को हरा दिया. इसके बाद 1813 में अटॉक की लड़ाई में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई. इस युद्ध में आजिम खान और दोस्त मोहम्मद खान जैसे ताकतवर नेताओं को शिकस्त मिली. यह सिखों की एक बड़ी जीत थी, जिसने आगे का रास्ता आसान किया.

बाद में 1818 में पेशावर पर जीत के बाद नालवा को वहां तैनात किया गया. उनकी जिम्मेदारी थी पंजाब और अफगान सीमा पर नजर रखना. 1837 में उन्होंने जमरूद किले पर कब्जा किया, जो खैबर दर्रे के पास था. उनकी लगातार जीतों से अफगानों के मन में डर बैठ गया था. कहा जाता है कि अफगान महिलाएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए नालवा का नाम लेती थीं. इतिहासकार मानते हैं कि अगर नालवा ने इन इलाकों में जीत हासिल न की होती, तो पंजाब और दिल्ली तक अफगानों की घुसपैठ रोकना बहुत मुश्किल हो जाता.

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