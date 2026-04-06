घर बैठे हार्वर्ड से पढ़ाई का सपना हुआ सच! बिना ₹1 खर्च किए सीखें मशीन लर्निंग और पायथन; देखें पूरी डिटेल

Harvard university free online courses: हावर्ड यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के लिए खास मौका दिया है जो नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं. यूनिवर्सिटी ने कई फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं. इन कोर्स में डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट जैसे विषय शामिल हैं. अच्छी बात यह है कि ये कोर्स शुरुआती छात्रों से लेकर प्रोफेशनल लोगों तक सभी के लिए हैं. ज्यादातर कोर्स अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी किए जा सकते हैं.

इनमें एक कोर्स डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से जुड़ा है. इसमें छात्रों को मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं. इसमें अलग-अलग एल्गोरिदम और तकनीकों की जानकारी दी जाती है. साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि मॉडल को कैसे बेहतर बनाया जाए. यह कोर्स करीब 8 हफ्तों का है और इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है.

बिजनेस से रिलेटेड कोर्स

एक दूसरा कोर्स बिजनेस से जुड़ा है. इसका नाम CS50’s कंप्यूटर साइंस फॉर बिजनेस है. इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजनेस में कैसे किया जाता है, यह सिखाया जाता है. इसमें प्रोग्रामिंग, इंटरनेट, वेब डेवलपमेंट और क्लाउड जैसे विषय शामिल हैं. यह कोर्स 1 अप्रैल से 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा. छात्र अपने समय के अनुसार इसे पूरा कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा एक बेसिक कोर्स भी है, जिसका नाम CS50’s अंडरस्टैडिंग टेक्नोलॉजी है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं है. इसमें इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग के बारे में आसान तरीके से समझाया जाता है. यह कोर्स 6 हफ्तों का है और इसे भी अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है.

अन्य कोर्स में Python के जरिए डेटा साइंस सीखने का मौका मिलता है. इसमें Pandas, NumPy और Matplotlib जैसे टूल्स का इस्तेमाल सिखाया जाता है. इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के लिए Python और JavaScript पर आधारित कोर्स भी है, जो 12 हफ्तों का है. वहीं Scratch के जरिए प्रोग्रामिंग सीखने का एक आसान कोर्स भी दिया गया है, जो 3 हफ्तों में पूरा हो जाता है. कुल मिलाकर ये सभी कोर्स नई स्किल सीखने और करियर को बेहतर बनाने का अच्छा मौका देते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू