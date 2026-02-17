Haryana HBSE Board Exam Admit Cards 2026: 10वीं-12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म! आज से मिलेंगे प्रवेश पत्र, सुधार के लिए बचे हैं सिर्फ 3 दिन

Advertisement
Haryana HBSE Board 10th and 12th Admit Card 2026: HBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. परीक्षाएं 25 और 26 फरवरी से शुरू होंगी और समय दोपहर 12.30 से 3.30 बजे तक रहेगा. छात्र अपने स्कूल या बोर्ड की वेबसाइट से रंगीन प्रिंट में प्रवेश पत्र लेकर सभी जानकारी जांच लें, क्योंकि सुधार की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तय की गई है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:37 PM IST
Haryana HBSE Board 10th and 12th Admit Card 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. यह प्रवेश पत्र 17 फरवरी 2026 से उपलब्ध कराए गए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित छात्र. ओपन स्कूल के छात्र. प्राइवेट और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. इस साल यह परीक्षाएं पूरे Haryana के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएंगी. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. और उसमें लिखी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.

क्या है स्केड्यूल?
बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेंगी. वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित होंगी. दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक होंगी. इस बार पूरे प्रदेश में कुल 1421 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ताकि छात्रों को अपने नजदीकी केंद्र पर परीक्षा देने की सुविधा मिल सके. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी छात्रों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

स्कूल वालें ही करेंगे प्रवेश पत्र डाउनलोड
बोर्ड के सचिव मुनीश शर्मा ने बताया है कि नियमित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रवेश पत्र स्कूल स्तर पर ही डाउनलोड किए जाएंगे. इसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा. इसके बाद छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाएंगे. हर छात्र को रंगीन प्रिंट में ए-4 साइज कागज पर प्रवेश पत्र दिया जाएगा. छात्र अपने-अपने स्कूल से ही यह प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे. किसी भी छात्र को खुद से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. स्कूल प्रमुखों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी छात्रों को समय पर प्रवेश पत्र वितरित कर दिए जाएं.

जो छात्र प्राइवेट श्रेणी से परीक्षा दे रहे हैं जैसे कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, पूरे या आंशिक अंकों में सुधार वाले अभ्यर्थी, वे खुद वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना पिछला रोल नंबर या नाम दर्ज करना होगा. साथ ही पिता का नाम और माता का नाम भी भरना होगा. जानकारी भरने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसका रंगीन प्रिंट निकालना अनिवार्य होगा. काले-सफेद प्रिंट को मान्य नहीं माना जाएगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि डाउनलोड करते समय सही जानकारी ही भरें. ताकि किसी तरह की गलती से बचा जा सके.

 मूल प्रवेश पत्र के साथ ही होगी एंट्री
ओपन स्कूल से परीक्षा देने वाले छात्र, जिनमें फ्रेश, री-अपियर, अलग से विषय, सीटीपी, ओसीटीपी, दया अवसर और सुधार श्रेणी के अभ्यर्थी शामिल हैं. वे भी ऑनलाइन ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें पिछला रोल नंबर या नाम, पिता का नाम, माता का नाम, या फिर पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा. प्रवेश पत्र मिलने के बाद रंगीन प्रिंट लेना जरूरी होगा. बोर्ड ने साफ कहा है कि सभी श्रेणियों के छात्रों को परीक्षा के दिन मूल प्रवेश पत्र साथ लेकर आना होगा. किसी भी प्रकार की डिजिटल कॉपी को मान्य नहीं माना जाएगा.

 20 फरवरी तक ही होगी सुधार
अगर किसी छात्र के प्रवेश पत्र में नाम, विषय, जन्मतिथि या अन्य विवरण में गलती पाई जाती है. तो छात्र को खुद बोर्ड कार्यालय जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा. यह सुधार केवल 20 फरवरी 2026 तक ही किया जाएगा. परीक्षा शुरू होने के बाद फोटो और हस्ताक्षर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. यदि किसी छात्र का रोल नंबर रोका गया है. तो संबंधित स्कूल या छात्र को कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय जाकर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेखक की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए मान्य दिव्यांग प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड जरूरी होगा. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से एक घंटे पहले लेखक उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि बोर्ड कार्यालय में यह प्रक्रिया परीक्षा से एक दिन पहले पूरी की जाएगी.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

