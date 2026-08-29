/MBBS-BDS की सीट छोड़ी तो ₹10 लाख का झटका, 3 साल तक एडमिशन पर रोक; जानें नए नियमों में क्या बदला?

हरियाणा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS और BDS दाखिले से जुड़े नए नियम लागू किए गए हैं. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की ओर से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के नियम अधिसूचित किए गए हैं. सबसे अहम प्रावधान सीट छोड़ने से जुड़ा है.
सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद यदि कोई MBBS या BDS छात्र सीट छोड़ता है, तो उसे 10 लाख रुपये की बॉन्ड राशि चुकानी होगी. इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थियों को अगले तीन वर्षों तक मेडिकल प्रवेश से प्रतिबंधित किए जाने का प्रावधान है. यह नियम मैनेजमेंट कैटेगरी के विद्यार्थियों पर भी लागू होगा.
निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बीच में कोर्स छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी वित्तीय प्रावधान रखा गया है. ऐसे छात्र को संबंधित शैक्षणिक सत्र की फीस के अलावा अगले शैक्षणिक सत्र की 50 प्रतिशत फीस भी देनी होगी.
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें NEET-UG की अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी, जबकि 85 प्रतिशत सीटें हरियाणा स्टेट मेरिट कैटेगरी के लिए होंगी. ऑनलाइन संयुक्त केंद्रीयकृत काउंसलिंग की जिम्मेदारी पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक को दी गई है.
निजी मेडिकल और डेंटल संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटा और 50 प्रतिशत मैनेजमेंट कैटेगरी में रखी गई हैं. मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए पूरे भारत के अभ्यर्थी पात्र होंगे. वहीं NRI कोटा मैनेजमेंट कैटेगरी की 15 प्रतिशत सीटों तक होगा. स्टेट कोटा की 5 प्रतिशत सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी.
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पांच वर्षों की वार्षिक फीस 4,22,910 रुपये बताई गई है. सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में यह फीस 8,10,000 रुपये होगी. रजिस्ट्रेशन-कम-काउंसलिंग फीस सामान्य वर्ग के लिए 2,500 रुपये, हरियाणा के आरक्षित वर्ग के लिए 1,250 रुपये और NRI अभ्यर्थियों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित है.
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बॉन्ड राशि 25,77,090 रुपये, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 23,19,381 रुपये निर्धारित की गई है. सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में पुरुषों के लिए यह राशि 21.90 लाख रुपये और महिलाओं के लिए 19.71 लाख रुपये है.
नए नियमों के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस एकमुश्त एडवांस में जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. इससे विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर एक साथ बड़ी फीस जमा करने का वित्तीय दबाव कम करने का उद्देश्य दिखाई देता है. छात्रों को दाखिले से पहले संबंधित कॉलेज और आधिकारिक काउंसलिंग दस्तावेजों में लागू शर्तों की जांच करनी चाहिए.