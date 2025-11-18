NEET UG Counselling 2025: हरियाणा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

NEET UG Counselling 2025: हरियाणा NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है. चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय उम्मीदवारों को हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक शो हो जाएगा जहां से वो मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर को देख व डाउनलोड कर सकेंगे. हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर शो होगा, आइए इसे डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वैकेंसी राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखें?

NEET UG Counselling 2025: कैसे चेक करें अलॉटमेंट रिजल्ट? सबसे पहले हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर नोटिफिकेशन शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें. प्रोविजनल सीट आवंटन के लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ शो होगा. इस पर क्लिक करने के बाद अलॉटमेंट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा.

हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड सीट आवंटन रिजल्ट को देखने के लिए uhsrugcounselling.com पर जाएंगे तो वहां आवंटन पीडीएफ शो होगी. यहां से उसे डाउनलोड कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है अगला चरण?

ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं उनके लिए अगला स्टेप दस्तावेजों को जमा करना है. 19 से 20 नवंबर 2025 तक के बीच सीटें आवंटित उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेजों और फोटोकॉपी को आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा.

ये भी पढ़ें- Success Story: पिता का संघर्ष... छोड़ी 1 करोड़ वाली MBBS सीट, ऐसे NEET UG परीक्षा में हासिल की 7000 रैंक; जानें डॉ. अंशुल की सफलता की कहानी