HBSE Date Sheet 2026: कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा का टाइम-टेबल जारी, यहां से देखें हरियाणा बोर्ड की डेट शीट

Haryana Board Exam 2026 Date Sheet: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. हरियाणा बोर्ड की ओर से डेट शीट समेत टाइम टेबल जारी किया गया है. आइए जानते हैं कब से कब तक कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी?
Trending Photos
Haryana Board Exam Date Sheet 2026: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (HBSE) भिवानी ने कक्षा 9 और कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी है. हरियाणा बोर्ड परीक्षा द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी. इसके साथ 11वीं कक्षा की डेट और टाइम टेबल को भी जारी किया गया है. परीक्षा की तारीखों के अलावा बोर्ड ने परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए कुछ चीजों पर सख्ती भी लगाई है. आइए जानते हैं 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा कब से कब तक आयोजित की जाएगी और परीक्षा के दौरान क्या ले जाने की सख्त मनाही है?
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अनुसार कक्षा 9वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू है जो 6 मार्च 2026 तक जारी रहेगी. पहला पेपर हिंदी सब्जेक्ट का आयोजित किया जाएगा. दूसरा 19 फरवरी को सोशल साइंस का होगा. तीसरा 21 फरवरी को अंग्रेजी, चौथा 23 फरवरी को गणित, पांचवां 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 2 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च को परीक्षाएं होंगी. डेट शीट को चेक करने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट (9th Class Annual Exam Date) पर जा सकते हैं.
कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी. पहला पेपर अंग्रेजी सब्जेक्ट होगा. अलग-अलग स्ट्रीम के लिए परीक्षा की डेट और सब्जेक्ट भी अलग हैं. 13 मार्च तक हरियाणा में 11वीं की परीक्षाएं होंगी. आखिर पेपर 13 मार्च 2026 को होगा. डेट शीट को चेक करने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट (11th Annual Exam 2026) पर जा सकते हैं.
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अनुसार 9वीं और 11वीं परीक्षा को सुबह 8 बजकर 30 मिनट से शुरू किया जाएगा. 11 बजकर 30 मिनट तक परीक्षा जारी रहेगी. तय समय के बाद छात्रों को पेपर करने का मौका नहीं मिलेगा. परीक्षा देने के समय से अधिक लगाने पर शिक्षक पेपर ले लेंगे. इसलिए ध्यान से सही जवाब दें और टाइम टेबल का खास ध्यान रखें.
हरियाणा बोर्ड परीक्षा ने परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. रंगीन पेंसिलें ले जाने की अनुमति सिर्फ विज्ञान विषयों में ही होगी. एग्जाम हॉल में वैज्ञानिक कैलकुलेटर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना मना है. किसी भी तरह के गैजेट का इस्तेमाल भी करना मना है. निर्देश का पालन न करने वाले छात्र के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- Maharashtra SSC Admit Card 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने एसएससी 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट?