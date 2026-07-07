/HTET Answer Key 2026 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 9 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

HTET Answer Key 2026 Released: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को 4 जुलाई और 5 जुलाई को राज्यभर में आयोजित किया गया. सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजन होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6 जुलाई को शाम 5 बजे के करीब हरियाणा टीईटी की आंसर की जारी कर दी है. इसे लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर प्रेस रीलिज भी जारी किया गया है जिसमें जानकारी दी गई कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आंसर की को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देख सकते हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है.