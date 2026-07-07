Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /HTET Answer Key 2026 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 9 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

HTET Answer Key 2026 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 9 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

HTET Answer Key 2026 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी किया जा चुका है. आयोग ने कहा है कि अगर किसी प्रश्न और उत्तर से उम्मीदवारों को आपत्ति है तो वो 9 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:52 AM IST
HTET Answer Key 2026 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 9 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
Image Credit: HTET Answer Key 2026 released Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ में बिगड़ेगा मौसम, अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बिजली
chhattisgarh weather update38 min ago
2
Monsoon 202656 min ago
3
Abhishek Sharma58 min ago
4
up stf encounter1 hr ago
5
up stf encounter1 hr ago