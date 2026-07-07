/HTET Answer Key 2026 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 9 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

HTET Answer Key 2026 Released: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को 4 जुलाई और 5 जुलाई को राज्यभर में आयोजित किया गया. सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजन होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6 जुलाई को शाम 5 बजे के करीब हरियाणा टीईटी की आंसर की जारी कर दी है. इसे लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर प्रेस रीलिज भी जारी किया गया है जिसमें जानकारी दी गई कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आंसर की को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देख सकते हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है.
उम्मीदवारों से आयोग ने साफ कहा कि अगर प्रश्न पत्र बुलेट में दिए गए किसी प्रश्न या उसके उत्तर के बारे में कोई आपत्ति है तो वो इसके लिए प्रति प्रश्न के अनुसार भुगतान कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं?
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अनुसार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रश्न या उसके उत्तर से आपत्ति हो तो प्रति प्रश्न 100 रुपये की फीस के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अगर आप सही हुए तो पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे. हालांकि, गलत होने पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे.
हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसी प्रश्न को लेकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. 6 जुलाई से 9 जुलाई शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
बीएसईएच की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in या htet.eapplynow.com पर जाएं.
यहां पर प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर आंसर शीट शो हो जाएगी जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे ही रिस्पॉन्स शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे Answer KEY 2026 DIRECT LINK