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Haryana TET 2026 Today: आज होगी लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा, दो शिफ्टों में एग्जाम; टाइमिंग से लेकर जरूरी निर्देश तक सब कुछ जानें

Haryana TET 2026 Today: हरियाणा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026) के लेवल-1 (PRT) और लेवल-2 (TGT) की परीक्षा आज, 5 जुलाई को दो शिफ्टों में आयोजित होगी. आइए परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग टाइम, जरूरी दस्तावेज से लेकर ड्रेस कोड समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:09 AM IST
Haryana TET 2026 Today: आज होगी लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा, दो शिफ्टों में एग्जाम; टाइमिंग से लेकर जरूरी निर्देश तक सब कुछ जानें
Image Credit: Haryana TET 5 July 2026 Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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