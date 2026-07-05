/Haryana TET 2026 Today: आज होगी लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा, दो शिफ्टों में एग्जाम; टाइमिंग से लेकर जरूरी निर्देश तक सब कुछ जानें

Haryana TET 2026 Today: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का दूसरा और अंतिम दिन आज 5 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है. प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लेवल-2 (TGT) और लेवल-1 (PRT) की परीक्षाएं दो अलग-अलग शिफ्टों में होंगी. परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड ने अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है. अधिकारियों के अनुसार, तय समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पहली शिफ्ट में लेवल-2 (TGT) और दूसरी शिफ्ट में लेवल-1 (PRT) की परीक्षा आयोजित होगी. उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके. आइए हरियाणा टीईटी परीक्षा के बारे में विस्तार से जानते हैं.
परीक्षा समय लेवल-2 (TGT)- सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
लेवल-1 (PRT)- दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
दोनों परीक्षाओं की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी.
उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. इस दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन, पहचान सत्यापन और सुरक्षा जांच की जाएगी. निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता.
मोबाइल फोन
स्मार्ट वॉच
ब्लूटूथ डिवाइस
कैलकुलेटर
किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट
रंगीन प्रिंट में HTET 2026 एडमिट कार्ड
आधार कार्ड
वोटर आईडी
ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आदि
अभ्यर्थियों को सरल और आरामदायक कपड़े पहनकर आने की सलाह दी गई है. भारी आभूषण, बड़े मेटल एक्सेसरीज या ऐसी वस्तुएं पहनने से बचें जिनकी वजह से सुरक्षा जांच में परेशानी हो. ध्यान रहे अगर ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा केंद्र में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकेगी.
इस साल हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए 2.33 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. कुल 2,33,294 उम्मीदवारों में से लेवल-2 (TGT) के लिए 1,19,141 और लेवल-1 (PRT) के लिए 41,062 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है. अधिक जानकारी और परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.