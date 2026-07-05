/Haryana TET 2026 Today: आज होगी लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षा, दो शिफ्टों में एग्जाम; टाइमिंग से लेकर जरूरी निर्देश तक सब कुछ जानें

Haryana TET 2026 Today: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का दूसरा और अंतिम दिन आज 5 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है. प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लेवल-2 (TGT) और लेवल-1 (PRT) की परीक्षाएं दो अलग-अलग शिफ्टों में होंगी. परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड ने अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है. अधिकारियों के अनुसार, तय समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.