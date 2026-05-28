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Hindi Newsशिक्षाULLAS Scheme: मोदी सरकार के मिशन का असर? सिक्किम बना पूर्ण साक्षर राज्य

ULLAS Scheme: मोदी सरकार के मिशन का असर? सिक्किम बना पूर्ण साक्षर राज्य

Sikkim Fully Literate State under ULLAS: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उल्लास योजना (ULLAS Scheme) के तहत सिक्किम को पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने पर बधाई दी है. क्या मोदी सरकार के मिशन का असर नजर आ रहा है जिसने सिक्किम को फुली लिटरेट राज्य बना दिया है जो कि राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है. 

 

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 28, 2026, 01:04 PM IST
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Sikkim Fully Literate State under ULLAS
Sikkim Fully Literate State under ULLAS

Sikkim Fully Literate State under ULLAS: सिक्किम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. केंद्र सरकार की उल्लास योजना (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) के तहत आधिकारिक तौर पर राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है. सिक्किम के लिए शिक्षा सफर में ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इस उपलब्धि को राज्य ने साल 2027 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले ही हासिल कर लिया है. सिक्किम के पूर्ण साक्षर राज्य की घोषणा गंगटोक स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के दौरान की गई. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, सीएम प्रेम सिंह तमांग और राज्य के शिक्षा मंत्री राजू बसनेत भी मौजूद थे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य बनने की बधाई दी है. 

इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि को सिक्किम के लिए ऐतिहासिक बताया और सिक्किम के लोगों को बधाई दी. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा 'साक्षर सिक्किम अब हकीकत है. ULLAS के तहत सिक्किम को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है.'

उन्होंने आगे लिखा कि किसी भी विकसित और सशक्त क्षेत्र की नींव शिक्षा होती है. साथ ही उन्होंने इस उपलब्धि को पीएम नरेंद्र मोदी के 'विकसित पूर्वोत्तर (Viksit North East)' के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. प्रधानमंत्री का लक्ष्य हमेशा सिक्किम के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने को लेकर रहा है. हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस समारोह के दौरान भी उन्होंने राज्य की प्रगति को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी.

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ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से एक और योजना का जिक्र करते हुए कहा गया कि करीब 360 करोड़ रुपये की मिशन योजना के माध्यम से सिक्किम को एक ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनिक (जैविक) अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी और निर्यात व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. पीएम के इस मिशन से राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूती मिल सकेगी. कोल्ड-चेन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विस्तार के अलावा करीब 66 हजार किसान परिवारों को फायदा मिल सकेगा. ऐसे में राज्य को शिक्षा और कृषि दोनों क्षेत्रों में लाभ हो सकेगा.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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